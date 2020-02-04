Кровь и пение шаманов: неужели Катя Чили боится своей песни?

Неординарная и взрывная Катя Чили начала удивлять своих фанатов еще до выхода на сцену Национального отбора на Евровидение-2020. На прошлой неделе экспрессивная артистка представила начало своей песни на телеканале СТБ, а сейчас на «Радіо Промінь» рассказала о подробностях выполнения композиции.

По словам конкурсантки, ее песня – о жизни и смерти, путь мага, дважды рожденного и просветленного.

«Моя песня называется «Піч». Печь в человеческом теле – это уровень матки, там, где зарождается жизнь. Эта песня передает традицию и на нашем выступлении будет представлена ​​не только наша традиция, шаманы говорят, что кровь земли – это традиционная песня. Мы будем кровью нашей земли… Начинаться песня будет со слов, которые написал мой сын Светозар. Он проснулся и когда меня спросил, я это записала в тетрадь. Так будет начинаться песня. А потом будет происходить сама песня и, честно говоря, я ее боюсь», – поделилась своими мыслями Катя Чили.

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