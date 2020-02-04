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Гороскоп на 5 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ

04.02.2020

Гороскоп на 5 февраля 2020 года расскажет вам, на что стоит обратить внимание и в чем быть осторожным. Как лучше распланировать задачи, от чего воздержаться, а какому знаку, наоборот, начать действовать. Что сулят звезды на 5 февраля 2020 года — читайте в гороскопе от экстрасенсов телеканала СТБ.

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Овнам точно следует стать мягче и добрее. Вы многое «приукрашиваете», и все в негативном ключе. Те, кто вас окружают, точно не хотят вам зла. 

Телец

Тельцы наконец-то получат самое заветное, о чем мечтали. Только для этого стоит быть открытым и уметь принимать знаки судьбы. Прислушайтесь к себе и своему сердцу. 

Близнецы

Близнецам нужно быть осторожными со своим здоровьем. Иммунитет ослаблен, а значит, подвергается опасности подхватить простуду или грипп. Одевайтесь теплее и долго не прогуливайтесь, погода еще обманчива.

Рак

Не спешите с решениями, в которых сомневаетесь. Сегодня результат не потешит, а после придется еще применить много усилий, чтобы исправить свои ошибки. Воздержитесь от любых действий.

Лев

Сегодня может возникнуть конфликт со второй половиной или близким человеком. Поэтому поубавьте пыл и послушайте, что оппонент желает донести. Вы не во всем правы, как это может показаться.

Дева

Любые неожиданные хлопоты принесут успех и приятный итог. Если что-то в домашних делах пойдет наперекосяк, не отчаивайтесь. Судьба сулит обновки, о которых вы давно думали, но не решались приобрести.

Весы

Вас ждет приятная встреча. Будьте готовы к интересному и увлекательному разговору, не стесняйтесь своих эмоций. При контакте смело заявляйте о своих интересах, это привлечет  внимание вашего собеседника.

Скорпион

Хватит мусолить одну проблему в своей голове. Это мешает вам двигаться дальше. Не пускайте всю энергию в огромную пропасть, откуда не идет отдача. 

 Стрелец 

Осторожно с личными вещами. Сегодня внимательность и бдительность не на вашей стороне, а значит, вы спокойно можете забыть сумку или другие ценные вещи в многолюдных местах. 

Козерог

Время обновок. Или же смены имиджа. Это поспособствует приливу жизненной энергии. Более того, внимание окружающих добавит уверенности в себе. Сегодня звезды расположены так, что результатом изменений вы останетесь довольны. 

Водолей

У Водолеев наступает период небольшой хандры. Если вы не хотите всецело погрузиться в меланхолию и апатию, то скорее отправляйтесь на встречу с друзьями. 

Рыбы

Рыбы накосячили достаточно. Самое время исправлять ошибки. Впредь нужно быть более обходительным и внимательным. Извинитесь, и все само собой решится. 

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