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Гороскоп на 5 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 5 февраля 2020 года расскажет вам, на что стоит обратить внимание и в чем быть осторожным. Как лучше распланировать задачи, от чего воздержаться, а какому знаку, наоборот, начать действовать. Что сулят звезды на 5 февраля 2020 года — читайте в гороскопе от экстрасенсов телеканала СТБ.
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Овнам точно следует стать мягче и добрее. Вы многое «приукрашиваете», и все в негативном ключе. Те, кто вас окружают, точно не хотят вам зла.
Телец
Тельцы наконец-то получат самое заветное, о чем мечтали. Только для этого стоит быть открытым и уметь принимать знаки судьбы. Прислушайтесь к себе и своему сердцу.
Близнецы
Близнецам нужно быть осторожными со своим здоровьем. Иммунитет ослаблен, а значит, подвергается опасности подхватить простуду или грипп. Одевайтесь теплее и долго не прогуливайтесь, погода еще обманчива.
Рак
Не спешите с решениями, в которых сомневаетесь. Сегодня результат не потешит, а после придется еще применить много усилий, чтобы исправить свои ошибки. Воздержитесь от любых действий.
Лев
Сегодня может возникнуть конфликт со второй половиной или близким человеком. Поэтому поубавьте пыл и послушайте, что оппонент желает донести. Вы не во всем правы, как это может показаться.
Дева
Любые неожиданные хлопоты принесут успех и приятный итог. Если что-то в домашних делах пойдет наперекосяк, не отчаивайтесь. Судьба сулит обновки, о которых вы давно думали, но не решались приобрести.
Весы
Вас ждет приятная встреча. Будьте готовы к интересному и увлекательному разговору, не стесняйтесь своих эмоций. При контакте смело заявляйте о своих интересах, это привлечет внимание вашего собеседника.
Скорпион
Хватит мусолить одну проблему в своей голове. Это мешает вам двигаться дальше. Не пускайте всю энергию в огромную пропасть, откуда не идет отдача.
Стрелец
Осторожно с личными вещами. Сегодня внимательность и бдительность не на вашей стороне, а значит, вы спокойно можете забыть сумку или другие ценные вещи в многолюдных местах.
Козерог
Время обновок. Или же смены имиджа. Это поспособствует приливу жизненной энергии. Более того, внимание окружающих добавит уверенности в себе. Сегодня звезды расположены так, что результатом изменений вы останетесь довольны.
Водолей
У Водолеев наступает период небольшой хандры. Если вы не хотите всецело погрузиться в меланхолию и апатию, то скорее отправляйтесь на встречу с друзьями.
Рыбы
Рыбы накосячили достаточно. Самое время исправлять ошибки. Впредь нужно быть более обходительным и внимательным. Извинитесь, и все само собой решится.