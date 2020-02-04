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Долой «Алые паруса»: Assol сняла клип на песню для Национального отбора на Евровидение-2020

04.02.2020

Певица и участница Национального отбора на Евровидение-2020 совсем скоро представит видео на трек «Save It», с которым выступит в Национальном отборе. Подробности –  далее в материале. 

«Save It» – не просто очередная песня для конкурса, она имеет важное социальное значение. Ее главный месседж – «начни с себя, чтобы помочь миру».

 Речь идет о маленьких шагах, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы уменьшить пагубное влияние людей на окружающую среду. Это и сознательное потребление, и правильная переработка мусора, рациональное использование ресурсов и др. Это вещи, которые прежде всего помогут решить экологические проблемы Украины, а затем и изменят мир к лучшему. 

«Сейчас, как никогда, остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана показать ее на Евровидении, рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас», – рассказывает Assol.

 Режиссером клипа Assol на песню «Save It» стал Trent Pazl, работавший с Аланом Бадоевым над клипами для Макса Барских, ONUKA и других. Стилисты – LUVI, которые отвечали за стиль в клипах LOBODA, Макса Барских, Alekseev, Артура Пирожкова и других.

 Особенности:

  •  Лирическая героиня (Assol), которая олицетворяет Землю в постапокалиптических декорациях.
  • Для клипа в отдельном павильоне была построена часть постапокалиптического города.
  • Было задействовано 15 актеров.
  • Съемки клипа заняли 15 часов.
  • Самая младшая актриса в клипе очень похожа на маленькую Assol.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Больше по теме: Виталий Дроздов: биография члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020

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