Дэвид Аксельрод: о слухах, конкуренции и семейной тайне

Совсем недавно страна узнала имена тех, кто уже в феврале будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020. Один из полуфиналистов Нацотбора – певец Дэвид Аксельрод – специально для читателей STB.UA рассказал, какие песни участников он считает сильными, кто его главные конкуренты, а также признался, что именно заставило изменить свои имя и фамилию.

Дэвид, а какие отзывы вы уже слышали о своей конкурсной композиции?

Подавляющее большинство комментариев были положительными, и это так круто! Тот важный смысл, та энергия, те чувства, которые заложили в песню, резонируют с людьми. Ведь, на мой взгляд, энергия должна порождать энергию! Если песня создана с положительной энергетикой, то люди это чувствуют, и в свою очередь также начинают делиться позитивом. Поэтому песня почти всем нравится, и я от того счастлив.

А у вас на данный момент есть конкуренты?

Я об этом не думаю, я пришел не конкурировать, а презентовать свою песню.

Вы уже слушали песни участников Нацотбора-2020? Что думаете по этому поводу?

Частично – да. Только жаль, что не все участники представили свои песни. Мне нравится песня GIO. Он напоминает мне меня молодого, когда я только начинал свою певческую карьеру. Гитара, классные душевные тексты – мне это до сих пор нравится слушать. Также я знаю, что готовит Марина Круть. Правда, не слышал еще ее песню, но знаю, что она – может! У GARNA реально красивая композиция. Если честно, то я слушаю эти песни как обычные композиции, не думая о конкурсе. Мне кажется, что это большая ошибка, когда люди делают что-то специально для чего-то. Мне еще понравилась песня FoSho. Я следил за их творчеством еще до того, как они появились на Нацотборе. Думаю, что девушки громко зажгут в этом году!

Ходят слухи, что вы планируете записать песню вместе с девушками из FoSho. Это правда?

Да! У меня есть песня, в которой присутствует рэп, но посмотрим, как оно сложится… Мы с девчонками пока не обсуждали всех деталей, ведь сейчас хочется быть сконцентрированным на одном – песенном конкурсе Евровидение.

В соцсетях довольно бурно обсуждают смену ваших имени и фамилии. Это вас не сбивает с пути?

Это немного огорчает, потому что в мае будет 2 года, как я официально сменил имя и фамилию. Когда я гастролировал в Испании, там был промоутер, которому было очень сложно произносить мое имя. Он сказал: «Я буду тебя называть Давид или Дэвид». И вот позже я поехал в США, и местным также было трудно произносить мои фамилию и имя. А уже после сольного концерта во Дворце «Украина», когда мы сделали джазовую программу, я понял, что эту музыку я могу петь днями и кайфовать. Именно тогда я решил изменить многое.

А почему тогда изменили еще и фамилию?

У меня давно потерялся дедушка, а он был мне как отец… И тогда, когда он исчез, я ее изменил. Я не знал, что дедушка скрывал свою еврейскую фамилию… Об этой истории мне рассказала бабушка. В память о дедушке решил взять и присоединиться к своим корням, роду. Поэтому знайте, Дэвид Аксельрод – это не псевдоним, это мои имя и фамилия в паспорте!

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