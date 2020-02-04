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#babushkaboi: Максим Чмерковский опубликовал фото с бабушкой

04.02.2020

Главный герой первого сезона реалити «Холостяк» Максим Чмерковский недавно отметил 40-летие. А вскоре удивил поклонников снимком с бабушкой. Редкие семейные фото Чмерковских — смотрите в материале.

максим чмерковский

Не секрет, что Максим Чмерковский уже много лет живет в Америке, где достиг успеха в карьере. И вот главный герой первого сезона проекта «Холостяк» опубликовал веселые снимки с бабушкой на фоне Бруклинского моста. Не секрет, что мужчина очень трогательно и нежно относится к своей семье. Поклонники также отметили прекрасное качество мужчины. 

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максим чмерковский

Серию из пяти фото Макс подписал: #babushkaboi, цитируя песню американского репера ASAP Rocky.

максим чмерковский

Брат Максима также делится снимками с близкими, в частности с мамой, отмечая, что именно ее смех приносит радость в жизни. 

«Она отдала всю свою жизнь, чтобы создать мою», — пишет Вел Чмерковский.   

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