Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
#babushkaboi: Максим Чмерковский опубликовал фото с бабушкой
Главный герой первого сезона реалити «Холостяк» Максим Чмерковский недавно отметил 40-летие. А вскоре удивил поклонников снимком с бабушкой. Редкие семейные фото Чмерковских — смотрите в материале.
Не секрет, что Максим Чмерковский уже много лет живет в Америке, где достиг успеха в карьере. И вот главный герой первого сезона проекта «Холостяк» опубликовал веселые снимки с бабушкой на фоне Бруклинского моста. Не секрет, что мужчина очень трогательно и нежно относится к своей семье. Поклонники также отметили прекрасное качество мужчины.
Больше по теме: Рожден Ануси начал сотрудничество с лейблом Константина Меладзе
Серию из пяти фото Макс подписал: #babushkaboi, цитируя песню американского репера ASAP Rocky.
Брат Максима также делится снимками с близкими, в частности с мамой, отмечая, что именно ее смех приносит радость в жизни.
«Она отдала всю свою жизнь, чтобы создать мою», — пишет Вел Чмерковский.