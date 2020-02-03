Не так давно участник кулинарного шоу «МастерШеф»-8 Влад Мицкевич женился. Эта новость шокировала многих в соцсетях. Но настоящей неожиданностью стало известие о том, что Влад вскоре станет папой! Подробности читайте в материале.

Не так давно соцсети взорвала новость о том, что участник кулинарного шоу Влад Мицкевич и его девушка Наталия стали мужем и женой. Тогда они поделились трогательными свадебными фото. Время расставило все по своим местам и в их случае доказало истинность и серьезность чувств.

Тогда мы задались вопросом: а когда же появится первенец Мицкевичей? Свершилось! Не успели подписчики поутихнуть после известия о свадьбе, как на днях пара на своих страничках в Instagram поделилась по-настоящему великолепной новостью! Влад и Наталья Мицкевичи вскоре станут родителями!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В подписях к фото пара немногословна:

«Просто без слов. Что бы ни написали, нам будет приятно. «Мы» без комментариев», – пишет Влад.

На токсичные комменты о свадьбе «по залету» Влад ответил, что заявление в ЗАГС они с Натальей подали еще в сентябре, а о радостном известии они узнали в ноябре. Пол первенца пока остается загадкой.

В любом случае редакция сайта STB.UA искренне поздравляет молодую семью с потрясающе радостным событием в их жизни и грядущим пополнением!

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