Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«С волками жить»: количество серий и график выхода
Телеканал СТБ сегодня, 3 февраля, в 20:10 покажет сериал «С волками жить». Зрители узнают себя в главных героях и окунутся в удивительную жизнь по ту сторону экрана. Всего выйдет 8 серий «С волками жить». График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.
Больше по теме: Режиссер-постановщик «С волками жить» рассказала о съемках сериала
«Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса вдохновили на создание нового сериала в 2019 году — «С волками жить». История юной Евы, никогда не знавшей своих родителей, заставит вас задуматься о самом сокровенном. Бедная девочка попадает в шайку воров и жуликов и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. Но смогут ли силы зла победить стремление Евы вырваться из преступного мира?
График выхода серий «С волками жить»
1 серия — 3.02.2020 в 20:00
Смотрите онлайн С волками жить – 1 серия
2 серия — 3.02.2020 в 20:00
Смотрите онлайн С волками жить – 2 серия
3 серия — 4.02.2020 в 20:00
4 серия — 4.02.2020 в 20:00
5 серия — 5.02.2020 в 20:00
6 серия — 5.02.2020 в 20:00
7 серия — 6.02.2020 в 20:00
8 серия — 6.02.2020 в 20:00
Не пропустите интригующий сериал «С волками жить» в 20:00 на телеканале СТБ!