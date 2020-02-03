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«С волками жить»: количество серий и график выхода

03.02.2020

Телеканал СТБ сегодня, 3 февраля, в 20:10  покажет сериал «С волками жить». Зрители узнают себя в главных героях и окунутся в удивительную жизнь по ту сторону экрана. Всего выйдет 8 серий  «С волками жить». График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.

с волками жить

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«Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса вдохновили на создание нового сериала в 2019 году — «С волками жить». История юной Евы, никогда не знавшей своих родителей, заставит вас задуматься о самом сокровенном. Бедная девочка попадает в шайку воров и жуликов и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. Но смогут ли силы зла победить стремление Евы вырваться из преступного мира?

График выхода серий «С волками жить»

1 серия — 3.02.2020 в 20:00

Смотрите онлайн С волками жить – 1 серия 

2 серия — 3.02.2020 в 20:00

Смотрите онлайн С волками жить – 2 серия

3 серия — 4.02.2020 в 20:00

4 серия — 4.02.2020 в 20:00

5 серия — 5.02.2020 в 20:00

6 серия — 5.02.2020 в 20:00

7 серия — 6.02.2020 в 20:00

8 серия — 6.02.2020 в 20:00

Не пропустите интригующий сериал «С волками жить» в 20:00 на телеканале СТБ!

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