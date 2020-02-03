Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Рожден Ануси начал сотрудничество с лейблом Константина Меладзе
Главный герой 8-го сезона проекта «Холостяк» Рожден Ануси сообщил, что начинает сотрудничество с лейблом MELADZE MUSIC. Подробнее об артисте ROZHDEN и его новой песне «Отдаем» читайте в материале.
Еще во время Национального отбора на Евровидение в 2017 году ROZHDEN имел возможность услышать многое о своем творчестве от музыкального продюсера Константина Меладзе. Тогда Рожден Ануси прошел в финал, и отчасти благодаря высокой оценке судьи. Константину очень понравилось выступление участника, а также песня «Saturn». Более того, продюсер упомянул всем известную песню «Знаешь»: «Я редко кому завидую белой завистью. Мне очень жаль, что эту песню написал не я. Она мне очень нравится».
И вот спустя несколько лет ROZHDEN сообщил приятную новость: он начинает сотрудничество с лейблом MELADZE MUSIC.
Константин Меладзе признался, что впервые взялся за проект, где автором песен выступает не он, а сам артист. Его же роль — это продюсер, менеджер и саунд-продюсер. Также композитор отметил, что музыка Рождена ему очень близка. Именно поэтому есть огромное желание донести ее до большой аудитории.
Сегодня состоялась премьера совместной работы — песни «Отдаем»