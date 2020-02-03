Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Рожден Ануси начал сотрудничество с лейблом Константина Меладзе

03.02.2020

Главный герой 8-го сезона проекта «Холостяк» Рожден Ануси сообщил, что начинает сотрудничество с лейблом MELADZE MUSIC. Подробнее об артисте ROZHDEN и его новой песне «Отдаем» читайте в материале.

рожден

Еще во время Национального отбора на Евровидение в 2017 году ROZHDEN имел возможность услышать многое о своем творчестве от музыкального продюсера Константина Меладзе. Тогда Рожден Ануси прошел в финал, и отчасти благодаря высокой оценке судьи. Константину очень понравилось выступление участника, а также песня «Saturn». Более того, продюсер упомянул всем известную песню «Знаешь»: «Я редко кому завидую белой завистью. Мне очень жаль, что эту песню написал не я. Она мне очень нравится»

И вот спустя несколько лет ROZHDEN сообщил приятную новость: он начинает сотрудничество с лейблом MELADZE MUSIC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Константин Меладзе признался, что впервые взялся за проект, где автором песен выступает не он, а сам артист. Его же роль — это продюсер, менеджер и саунд-продюсер. Также композитор отметил, что музыка Рождена ему очень близка. Именно поэтому есть огромное желание донести ее до большой аудитории.

Сегодня состоялась премьера совместной работы — песни «Отдаем» 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить