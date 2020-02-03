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Песня участницы Нацотбора на Евровидение собрала почти 300 тысяч просмотров за сутки

03.02.2020

Трек VEGAN, с которым певица Jerry Heil участвует в Национальном отборе на Евровидение-2020, всего за сутки собрал почти 300 тысяч просмотров на YouTube. С этой композицией певица выступит уже в эту субботу 8 февраля во время первого полуфинала. Прямой эфир пройдет одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Также уже более 318 тысяч просмотров собрало на YouTube выступление и другой участницы нынешнего отбора Элины Иващенко с песней Get up. Ее девушка представила во время прямого эфира вокального шоу «Х-фактор».

Больше по теме: Элина Иващенко: биография, творчество и все новости об артистке

Напомним, полуфиналы национального отбора на Евровидение-2020 состоятся 8 и 15 февраля.  За право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, которые были отобраны музыкальным продюсером Национального отбора Русланом Квинтой и членом правления UA: Суспільне мовлення Ярославом Лодыгиным. Кто из артистов представит Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля.

Jerry Heil

Элина Иващенко

Музыкальный продюсер Национального отбора-2020 – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Больше по теме: Песня Jerry Heil «Vegan» и 2020 год веганов: что общего

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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