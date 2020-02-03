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Оксана Байрак закончила монтаж продолжения «Ничто не случается дважды»
Около месяца назад Оксана Байрак обрадовала подписчиков известием о том, что уже смонтированы первые четыре серии продолжения «Ничто не случается дважды». В своем новом посте в Instagram королева мелодрам заставила сердца поклонников многосерийного фильма биться чаще – монтаж окончен! Подробности читайте в материале.
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Первая часть сериала закончилась многоточием. А пока зрители телеканала СТБ с нетерпением ждут продолжения «Ничто не случается дважды», Оксана Байрак поделилась радостным известием об окончании монтажа. Уже очень скоро мы узнаем, чем же закончится история любви Маши и Огнева.
Напоминаем, что премьеру продолжения захватывающей истории любви длиною в 20 лет «Ничто не случается дважды» мы увидим уже в весеннем сезоне на телеканале СТБ. Не пропустите!