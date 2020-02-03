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Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение вошли в ТОП рейтинга Apple Music
Сразу три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в Топ Хиты Украины рейтинга Apple Music Поп. Подробнее о том, что слушают украинцы – узнайте в материале.
Песня Horizon (David Axelrod) заняла второе место в списке самых популярных хитов Украины. На третьем Who We Are? певицы Garna, а на четвертом конкурсная песня Александра Порядинского Savior. Уже 15 февраля все три конкурсанта выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение.
Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.
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Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.
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