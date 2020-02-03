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Конкурсные песни Нацотбора на Евровидение вошли в ТОП рейтинга Apple Music

03.02.2020

Сразу три конкурсные песни Национального отбора на Евровидение-2020 вошли в Топ Хиты Украины рейтинга Apple Music Поп. Подробнее о том, что слушают украинцы – узнайте в материале.

Песня Horizon (David Axelrod) заняла второе место в списке самых популярных хитов Украины. На третьем Who We Are? певицы Garna, а на четвертом конкурсная песня Александра Порядинского Savior. Уже 15 февраля все три конкурсанта выступят во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение.

David Axelrod

GARNA

Александр Порядинский

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

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Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула. Члены жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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