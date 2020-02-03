Гороскоп на 4 февраля 2020 года позволит вам обратить внимание на возможные проблемы, а также взяться заранее за их решение. Какому знаку зодиака точно повезет в работе, а кому следует быть осторожным со своими эмоциями — читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов телеканала СТБ.

Овен

Овнов ждут приятные хлопоты. Если хотели начать ремонт или поменять мебель в доме, то сегодня отличный день. Не тяните время!

Телец

Попробуйте записать все свои дела в органайзер, ведь задач грядёт немало. А забывать о чем-либо нельзя!

Близнецы

Сегодня у Близнецов спокойный и уравновешенный день. Звезды рекомендуют заняться собой и своей красотой. Вы давно не посещали массажи или спа!

Рак

Ракам следует быть осторожными с питанием и пищеварением. Тщательно следите за продуктами, которые покупаете или из которых готовите. Лучше сделать разгрузочный день.

Лев

Будьте поспокойнее. Ведь любое резкое и необдуманное слово с вашей стороны может повлечь за собой большой конфликт. Чтобы избежать ссор, постарайтесь понимать своего оппонента.

Дева

Последнее время вы очень спешите. Пора бы остепениться и задуматься, в правильном ли направлении вы двигаетесь.

Весы

4 февраля — прекрасный и самый подходящий день на этой неделе, чтобы встретить нового верного друга. Присмотритесь, кто вас окружает. Скорее всего, среди этих людей есть потенциальный близкий человек.

Скорпион

Начало месяца для Скорпионов станет настоящим испытанием на выдержку. Если умеете слушать и слышать, что пытаются до вас донести коллеги или близкие, тогда проблем со взаимоотношениями не будет.

Стрелец

Обратите внимание на ваше самочувствие. Не медлите с посещением врачей. Уделите сегодняшний день тому, чтобы начать решать ту проблему, которая вас давно беспокоит.

Козерог

Не пугайтесь, если в начале дня на вас навалится много работы и задач. Они покажутся сложными и невыполнимыми лишь на первый взгляд. Однако если вы сконцентрируетесь, то очень быстро с ними справитесь.

Водолей

Позаботьтесь о том, чтобы больше времени провести с семьей. Вечер можно отлично организовать таким образом, чтобы поужинать в кругу близких и родных. Это сейчас необходимо как им, так и вам.

Рыбы

Рыбам пора вспомнить, что самое время взяться за отложенные дела. Дальше оттягивать нельзя, если вы не хотите себе забот с решением дополнительных проблем из-за несоблюдения дедлайнов.

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