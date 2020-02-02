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«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели женщину преследует дух ее не рожденной дочери?
Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова и Рубина Цибульская были поражены историей, с которой в редакцию программы обратились жители Чернигова. Не пропустите! Какая жестокая любовь едва не заставила мать убить свое дитя?
За помощью к экстрасенсам обратилась Юлия Пряхина из Чернигова. Год назад женщина во время беременности потеряла ребенка. И считает, что ее дух теперь преследует старшую дочь Маргариту. Ребенок видит во сне и наяву мертвую девочку, которая почему-то называет себя Юлия. А после этого Маргарита оказывается в смертельных ситуациях и уже дважды чуть не погибла под колесами авто.
Экстрасенсы почувствовали, что к Маргарите и действительно приходит призрак какой-то девочки, однако кто она? Действительно ли к молодой маме приходит дух ее дочери? Вы будете шокированы!
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