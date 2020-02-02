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Хиты и малоизвестные песни Кузьмы Скрябина
02.02.2020
Сегодня, 2 февраля, годовщина смерти Кузьмы Скрябина. В память о великом артисте редакция сайта STB.UA подготовила подборку хитов и малоизвестных песен.
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Хиты Кузьмы Скрябина
Скрябин — Місця щасливих людей
Скрябин — Мам
Скрябин — Старі фотографії
Скрябин — Спи собі сама
Скрябін — Квінти
Скрябин — Люди, як кораблі
Скрябин — Мовчати
Малоизвестные песни Кузьмы Скрябина
Скрябин — Сонце замість шапки
Андрей Кузьменко — Українці
Скрябин — Я не тримаю зла
Скрябин — Кінець фільму
Скрябин — Маленька дівчинка
Скрябин — Най буде дощ
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