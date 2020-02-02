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Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ

02.02.2020

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака. Какой будет грядущая неделя? На что обратить внимание, а чего лучше остерегаться? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю Овны

На этой неделе Овнам покоряться любые горизонты. В сторону сомнения! Если давно хотели пригласить кого-то на свидание – дерзайте! Помните, что судьба только в ваших руках. В конце недели вас ждет радостное известие от близкого человека. 

Гороскоп на неделю Тельцы

На этой неделе Тельцам  стоит быть более внимательными к своим близким. Ближе к концу недели кому-то из них понадобиться ваша помощь. Чтобы выходные прошли на позитивной ноте, Тельцам нужно завершить все начатые дела и рабочие вопросы до пятницы.  

Гороскоп на неделю Близнецы

Для Близнецов неделя может начаться довольно сумбурно. Не стоит распыляться. Сохраняйте внутреннее спокойствие и четко следуйте плану.  Ближе к пятнице суматоха вокруг вас поутихнет. Выходные Близнецам стоит провести с приятной компанией и чашечкой любимого напитка. 

Гороскоп на неделю Раки

На этой неделе Ракам стоит заняться личной жизнью. Рядом с вами уже есть человек, который питает к вам нежные чувства и очень грустит, ведь вы этого не замечаете. Дайте вашему поклоннику шанс, возможно, это ваша судьба.

Гороскоп на неделю Львы

Звезды советуют Львам придержать свой вспыльчивый характер. Не стоит демонстрировать всем на сколько вы темпераментны. Научитесь слушать и слышать окружающих. Далеко не все они желают вам зла.  Переборов себя на этой неделе вам откроются новые горизонты для развития. 

Гороскоп на неделю Девы

Эта неделя пролетит у Дев незаметно и легко. Вы будете полны сил и максимально продуктивны. Постарайтесь свободное время посвятить саморазвитию и отдыху. На выходных Дев ждет долгожданная встреча и радостные известия от близкого человека.

Гороскоп на неделю Весы

В середине недели Весам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Нестабильная погода и большая нагрузка на работе истощили вас. Постарайтесь правильно питаться и нормализовать график сна. Выходные Весам стоит провести со своей семьей.

Гороскоп на неделю Скорпионы

Звезды сулят Скорпионам множество позитивных эмоций на этой неделе. Госпожа удача – на вашей стороне. Пользуйтесь, но не злоупотребляйте! На выходных Скорпионы будут как никогда в ударе и заразят позитивной энергетикой все вокруг. Так держать!

Гороскоп на неделю – Стрельцы

В начале недели Стрельцы могут захотеть спрятаться ото всех и посидеть денек дома. Почему бы и нет? Порой всем не хватает еще одного выходного дня. Отгул – идеальное решение. Но помните, что чем больше вы отдыхаете, тем больше задач нужно будет в срочном порядке решить. Выбирайте. 

Гороскоп на неделю – Козероги

В первые дни недели звезды рекомендуют Козерогам не быть расточительными и следить за финансами. Соблазн потратить крупную сумму будет велик, но поддаваться ему не стоит. В конце недели подвернется заманчивое предложение, куда вы сможете вложить сэкономленные за неделю деньги. 

Гороскоп на неделю – Водолеи

После эмоционального всплеска на прошлой неделе, грядущие семь дней покажутся Водолеям грустными и унылыми. Никаких сюрпризов и неожиданных поворотов судьбы ждать не стоит, но и в этом есть свои плюсы. Насладитесь спокойствием и наберитесь сил, ведь затишье бывает только перед бурей. 

Гороскоп на неделю – Рыбы

Для Рыб эта неделя будет успешной в плане решения вопросов, связанных с крупными капиталовложениями. Задумайтесь о покупке недвижимости и обсудите эту идею с родными. Они помогут сделать правильный выбор и вдохновят Рыб на новые свершения. 

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