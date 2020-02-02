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Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака. Какой будет грядущая неделя? На что обратить внимание, а чего лучше остерегаться? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».
Гороскоп на неделю – Овны
На этой неделе Овнам покоряться любые горизонты. В сторону сомнения! Если давно хотели пригласить кого-то на свидание – дерзайте! Помните, что судьба только в ваших руках. В конце недели вас ждет радостное известие от близкого человека.
Гороскоп на неделю – Тельцы
На этой неделе Тельцам стоит быть более внимательными к своим близким. Ближе к концу недели кому-то из них понадобиться ваша помощь. Чтобы выходные прошли на позитивной ноте, Тельцам нужно завершить все начатые дела и рабочие вопросы до пятницы.
Гороскоп на неделю – Близнецы
Для Близнецов неделя может начаться довольно сумбурно. Не стоит распыляться. Сохраняйте внутреннее спокойствие и четко следуйте плану. Ближе к пятнице суматоха вокруг вас поутихнет. Выходные Близнецам стоит провести с приятной компанией и чашечкой любимого напитка.
Гороскоп на неделю – Раки
На этой неделе Ракам стоит заняться личной жизнью. Рядом с вами уже есть человек, который питает к вам нежные чувства и очень грустит, ведь вы этого не замечаете. Дайте вашему поклоннику шанс, возможно, это ваша судьба.
Гороскоп на неделю – Львы
Звезды советуют Львам придержать свой вспыльчивый характер. Не стоит демонстрировать всем на сколько вы темпераментны. Научитесь слушать и слышать окружающих. Далеко не все они желают вам зла. Переборов себя на этой неделе вам откроются новые горизонты для развития.
Гороскоп на неделю – Девы
Эта неделя пролетит у Дев незаметно и легко. Вы будете полны сил и максимально продуктивны. Постарайтесь свободное время посвятить саморазвитию и отдыху. На выходных Дев ждет долгожданная встреча и радостные известия от близкого человека.
Гороскоп на неделю – Весы
В середине недели Весам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Нестабильная погода и большая нагрузка на работе истощили вас. Постарайтесь правильно питаться и нормализовать график сна. Выходные Весам стоит провести со своей семьей.
Гороскоп на неделю – Скорпионы
Звезды сулят Скорпионам множество позитивных эмоций на этой неделе. Госпожа удача – на вашей стороне. Пользуйтесь, но не злоупотребляйте! На выходных Скорпионы будут как никогда в ударе и заразят позитивной энергетикой все вокруг. Так держать!
Гороскоп на неделю – Стрельцы
В начале недели Стрельцы могут захотеть спрятаться ото всех и посидеть денек дома. Почему бы и нет? Порой всем не хватает еще одного выходного дня. Отгул – идеальное решение. Но помните, что чем больше вы отдыхаете, тем больше задач нужно будет в срочном порядке решить. Выбирайте.
Гороскоп на неделю – Козероги
В первые дни недели звезды рекомендуют Козерогам не быть расточительными и следить за финансами. Соблазн потратить крупную сумму будет велик, но поддаваться ему не стоит. В конце недели подвернется заманчивое предложение, куда вы сможете вложить сэкономленные за неделю деньги.
Гороскоп на неделю – Водолеи
После эмоционального всплеска на прошлой неделе, грядущие семь дней покажутся Водолеям грустными и унылыми. Никаких сюрпризов и неожиданных поворотов судьбы ждать не стоит, но и в этом есть свои плюсы. Насладитесь спокойствием и наберитесь сил, ведь затишье бывает только перед бурей.
Гороскоп на неделю – Рыбы
Для Рыб эта неделя будет успешной в плане решения вопросов, связанных с крупными капиталовложениями. Задумайтесь о покупке недвижимости и обсудите эту идею с родными. Они помогут сделать правильный выбор и вдохновят Рыб на новые свершения.