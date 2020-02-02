Гороскоп на 3 февраля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 3 февраля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня Овнам важно мыслить в правильном русле. Помните, что позитивное мышление неизбежно приводит к цели. Как только вы продумаете все детали – желаемое не заставит вас долго ждать.

Телец

Тельцы сегодня смогут морально отдохнуть. Увы, рабочих трудностей вам не избежать, но они не смогут нарушить ваше внутреннее равновесие. Ваша доброта и лучезарная улыбка – залог успеха.

Близнецы

Близнецам стоит сегодня следить за тем, что и как говорить на работе и дома. Необдуманные фразы, сказанные на эмоциях, могут повлечь негативные результаты.

Рак

Сегодня Ракам стоит максимально уделить время себе и своим родным. Из-за постоянных забот на работе вы можете пропустить нечто очень важное в жизни ваших близких.

Лев

Звезды рекомендуют Львам быть сегодня более осторожными с денежными тратами. Импульсивные и спонтанные покупки могут проделать приличного размера дыру в вашем бюджете.

Дева

Сегодня Девам стоит перестать заниматься самокопанием. Вам стоит полюбить себя и научиться не принимать слова окружающих близко к сердцу. Принять правильное решение вам помогут родные.

Весы

Сегодня Весы смогут расслабиться. Различные проблемы и невзгоды обойдут вас стороной. Но не теряйте бдительность, ведь в вашем окружении есть завистники.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит быть более искренними с самими собой и с окружающими. Прямолинейность и смелость – ваши верные помощники на пути к успеху.

Стрелец

Стрельцам сегодня придется хорошенько поднапрячься. Смело беритесь разгребать завалы на работе. У вас появится отличная возможность проявить свой творческий потенциал.

Козерог

У Козерогов весь день будет пропитан атмосферой праздника. Вам абсолютно все будет по плечу. Любые трудности на работе или домашние споры вы с легкостью преодолеете.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит прислушаться к своей интуиции. За суетой будних дней не забывайте обращать внимание на дорогого сердцу человека. Он нуждается в вашей поддержке.

Рыбы

Чтобы у Рыб день сложился лучшим образом, вам стоит принять помощь от близких. Так вы быстрее решите проблемы и отдохнете вечером.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ