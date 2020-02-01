Гороскоп на 2 февраля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Кому стоит обратить внимание на здоровье, а кому уделить время семье? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 2 февраля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Звезды настоятельно рекомендуют Овнам уделить внимание финансам. Вместо расточительства и покупки ненужных вещей проведите воскресенье дома за планированием бюджета.

Телец

Тельцам сегодня стоит максимально собрать и проявить всю свою выносливость и терпеливость. Ваша семья своими замечаниями не желает вам зла. Будьте с родными помягче.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит сбавить обороты. Уборка, стирка, глажка и прочие бытовые моменты никуда от вас не уйдут. Но вот ваши силы уже на исходе. Отдохните наконец!

Рак

Если Раки соскучились по спокойствию, то этот день именно таков! Передохните от суеты за прочтением любимой книги или просмотром фильма в окружении близких сердцу людей.

Лев

Звезды приготовили для Львов сегодня множество приятных сюрпризов. Любые проблемы и невзгоды будут обходить вас стороной. Но в вашем окружении есть кто-то, кто нуждается именно в вашей помощи.

Дева

Сегодня Девам придется научиться открываться людям. Не бойтесь, если ваша прямолинейность кому-то будет не по нраву. Вы не обязаны всем нравиться, но зато вы сможете решить все волнующие вопросы.

Весы

Звезды не советуют Весам делать поспешные выводы. Сохраняйте спокойствие и лишний раз подумайте перед принятием решений. Импульсивность – не ваш конек сегодня.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит быть более уравновешенными и следить за эмоциональными всплесками. Не накручивайте себя попусту, творите добро и уже очень скоро оно к вам вернется.

Стрелец

Сегодня Стрельцам желательно избегать мест с большим количеством людей. Посидите дома и хорошенько отдохните под теплым пледом. Выходные же! Воспользуйтесь этим днем по максимуму.

Козерог

День у Козерогов будет очень насыщенным. Без раздумий беритесь за все новое! Уже в конце дня вас ждет вознаграждение за все труды и неожиданная, но приятная новость.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит задуматься над планами на ближайшее будущее. Чтобы все было в лучшем виде, взвешивайте каждое свое решение и не забывайте советоваться с родными.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит уделить больше времени досугу. Работа от вас не убежит, а вот сделать передышку уже давно пора. Посвятите воскресенье культурному отдыху, будь то поход в театр или семейный ужин.

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