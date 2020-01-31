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«Холостяк»: 10 лучших свиданий от проекта Холостяк

31.01.2020

В преддверии Дня всех влюбленных и премьеры самого романтического реалити страны «Холостяк»-10 редакция STB.UA собрала подборку из 10 самых лучших свиданий. Какие правила организации романтических встреч? Чем удивляли предыдущие сезоны? А также какие  рандеву станут лучшими и незабываемыми в вашей жизни? Читайте о 10-ти лучших свиданий от проекта «Холостяк».     

свидание даши и никиты добрынина

Свидания — это основа основ проекта «Холостяк». Уже 6 марта мы увидим новый сезон во главе с пилотом Максом, который будет удивлять девушек новыми свиданиями и местами встреч. За 9 сезонов реалити смогло выстроить определенную догму, а также стать настоящим проектом о правильных взаимоотношениях мужчины и женщины. 

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Среди всех удивительных и незабываемых встреч было свидание Холостяка Иракли Макацария и Наташи. Кстати, инициатором и организатором такого вечера стала девушка. Свидание в спа, бассейне или сауне — отличное удовольствие для пар, которые давно не отдыхали и хотят уединиться в комфортном месте. Наташа, например, украсила территорию свечами и лепестками роз. А вся затея закончилась страстными поцелуями в джакузи. 

холостяк

холостяк

холостяк

Для любителей спорта, а также для тех, кто никак не может осмелиться пойти в зал, прекрасным вариантом места встречи может послужить спортивный клуб. Только на первый взгляд такая затея может показаться странной. Однако то, что вы начинаете делать совместно, — вас и сближает. Таким было свидание у Дмитрия Черкасова и Гали.

холостяк

холостяк

холостяк

Холостяк 8-го сезона Рожден Ануси также посетил свидание, которое организовала ему Натали. Девушка профессиональная спортсменка, а соответственно, не мыслит жизни без движения. Классной идеей для рандеву станет совместный урок с преподавателем по танцам. Напомним, что главные герои реалити изучали сальсу.

холостяк

холостяк

холостяк

Холостяк Сергей Мельник также удивлял девушек. Например, вместе с Людмилой двое посетили студию звукозаписи, где записывали совместную песню. Это отличная идея для свидания — выбрать композицию, которая станет гимном ваших отношений.

  холостяк

холостяк

холостяк

Устроить идеальное свидание — реально. И сделать его можно таким даже в неформальной обстановке. Отлично об этом знает Анетти, которая решила провести совместный вечер с Иракли у… психолога. Не обязательно обсуждать какие-то недопонимания или конфликты. Возможно, у вас их и вовсе нет. Однако такая встреча послужит прекрасной возможностью раскрыть все ваши чувства друг к другу с помощью правильных слов. 

холостяк

холостяк

В 4-м сезоне съемки свиданий проходили в самых разнообразных точках планеты. Среди них был и Северный полюс. Свидание пары стало явным показателем того, что даже среди снега и холода можно отлично провести время. Не обязательно уезжать так далеко. Карпаты станут отличным вариантом для выходных и свидания. Покататься на лыжах/сноуборде либо же подняться на лифте, а после выпить горячий глинтвейн.

холостяк

холостяк

холостяк

Никита Добрынин также удивлял девушек романтическими свиданиями. Так, например, в Италии они с Дашей прогулялись вдоль моря, купив предварительно одинаковые шляпы. 

холостяк

А в Египте встречали закат под бокал белого сухого вина и любимые музыкальные композиции. Если вам позволяют возможности пригласить свою половинку в небольшое путешествие туда, где тепло, — сделайте это!

холостяк

холостяк

Но ничем не уступает встреча двух любящих людей в кругу семьи. Традиционно, накануне финала, Холостяк знакомится с близкими участниц, а девушки — с родными главного героя. Так, Никита Добрынин познакомил Дашу с дедушкой, который охотно научил девушку готовить голубцы. 

холостяк

холостяк

Уже 6 марта главный герой 10-го сезона Макс поделится с девушками, каково это — летать выше облаков. В истории проекта были также свидания, которые проходили на высоте птичьего полета. Например, свидание Иракли и Алены на вертолете.

холостяк

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