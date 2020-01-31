Гороскоп на 1 февраля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Кому стоит сменить имидж, а кто стал любимчиком удачи? Читайте гороскоп на 1 февраля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Не отдавайте частичку души тем, кто этого не заслуживает. Сегодня Овны должны понять, что жалость – худшее из чувств. Боритесь с этим чувством и думайте больше о себе.

Телец

Сегодня отличный день, чтобы Тельцы перестали держать все в себе. Но не переборщите, ведь ваша правда может понравиться далеко не всем. Не рубите с плеча и оставайтесь тактичны.

Близнецы

Близнецам сегодня можно все. Госпожа Удача на вашей стороне. Но помните, есть тонкая грань между уверенностью и самоуверенностью. Сохраняйте внутренний баланс и тогда все у вас будет отлично.

Рак

В погоне за мечтой Раки перестали получать удовольствие от процесса. Возьмите на сегодня отгул и хорошенько отдохните со своими близкими. Они за вами очень скучают.

Лев

Львам сегодня стоит подумать о собственном счастье. Самое время начать делать то, что нравится, а не то, что диктует общество. У вас есть своя голова на плечах и вы способны сделать правильный выбор.

Дева

Сегодня девам стоит уделить внимание своему здоровью. Переохлаждение и серость – ваши злейшие враги. Но это не мешает вам изменить что-то в своей внешности. Самое время для новой стрижки!

Весы

Сегодняшний день ознаменуется для Весов самопознанием. Вам под силу открыть новые грани себя и повернуть жизнь на 180 градусов. Больше слушайте себя и опирайтесь на свои ощущения.

Скорпион

Сегодня звезды сулят Скорпионам успехи в любовных делах. Устройте себе и своей второй половинке праздник. Идеальным вариантом может стать свидание или же романтический ужин при свечах.

Стрелец

Стрельцам из-за постоянного напряжения на работе может захотеться погрустить. Гоните грустные мысли вон. Постарайтесь продержаться хотя бы до следующего дня. Вы сильные и все сможете!

Козерог

Сегодня Козерогов ждет много соблазнов и стрессовых ситуаций. Единственный верный путь для вас — оставаться собой и контролировать свои эмоции. Тогда все у вас сложится наилучшим образом.

Водолей

Звезды советуют Водолеям быть сегодня внимательнее и не считать ворон. В целом день пройдет гладко и на позитиве. Вечером вас ждет приятный сюрприз от близкого вам человека.

Рыбы

Рыб сегодня ждет настоящий подарок судьбы. Чтобы его получить, вам нужно открыть свое сердце и прислушаться к тому, чего оно желает. Ловите момент и наслаждайтесь жизнью.

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