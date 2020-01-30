Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
«Швабра» : фотоподборка финальных серий
«СТБ Сериал» представил детективную картину «Швабра». По словам режиссера Тараса Дударя, команде проекта удастся удивить зрителей не только интригующим финалом, но и необычным подходом к современной науке. Больше фото со съемок сериала – далее в материале.
По сюжету талантливый математик Анна Николаевна работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов.
Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей.
Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.
Кроме того, работа Швабры с Вершининым поможет решить самую сложную задачу главной героини – разочаровавшись в близких после их предательства, она намеренно «убила» в себе все человеческое.
Теперь же ее ждет испытание привязанностью, дружбой и настоящей любовью…