«Швабра» : фотоподборка финальных серий

«СТБ Сериал» представил детективную картину «Швабра». По словам режиссера Тараса Дударя, команде проекта удастся удивить зрителей не только интригующим финалом, но и необычным подходом к современной науке. Больше фото со съемок сериала – далее в материале.

По сюжету талантливый математик Анна Николаевна работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов.

Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей.

Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.

Кроме того, работа Швабры с Вершининым поможет решить самую сложную задачу главной героини – разочаровавшись в близких после их предательства, она намеренно «убила» в себе все человеческое.

Теперь же ее ждет испытание привязанностью, дружбой и настоящей любовью…

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