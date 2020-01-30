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«Швабра» : фотоподборка финальных серий

30.01.2020

 «СТБ Сериал» представил детективную картину «Швабра». По словам режиссера Тараса Дударя, команде проекта удастся удивить зрителей не только интригующим финалом, но и необычным подходом к современной науке. Больше фото со съемок сериала –  далее в материале.

По сюжету талантливый математик Анна Николаевна работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. 

Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей.

Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.

Кроме того, работа Швабры с Вершининым поможет решить самую сложную задачу главной героини – разочаровавшись в близких после их предательства, она намеренно «убила» в себе все человеческое.

Теперь же ее ждет испытание привязанностью, дружбой и настоящей любовью…

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