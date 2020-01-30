В четверг, 30 января, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Швабра». Два новых эпизода познакомят зрителей с новыми приключениями героев и удивят любителей острых детективов своим необычным сюжетом. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала «Швабра», читайте в нашем материале.

В 7 и 8 сериях сериала «Швабра» вы узнаете:

Как отреагирует на признание в любви гениальный математик Анна Николаевна?

Неужели женщина работала в разведке в другой стране?

И неужели учительнице по прозвищу Швабра грозит тюремный срок?

Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ.

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