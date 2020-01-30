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«Швабра»: что ждет зрителей в 7 и 8 сериях главного детективного сериала на телеканале СТБ
В четверг, 30 января, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Швабра». Два новых эпизода познакомят зрителей с новыми приключениями героев и удивят любителей острых детективов своим необычным сюжетом. Что ждет зрителей в 7 и 8 сериях сериала «Швабра», читайте в нашем материале.
В 7 и 8 сериях сериала «Швабра» вы узнаете:
- Как отреагирует на признание в любви гениальный математик Анна Николаевна?
- Неужели женщина работала в разведке в другой стране?
- И неужели учительнице по прозвищу Швабра грозит тюремный срок?
Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ.