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Участник от Испании Blas Cantó представил песню для Евровидения-2020
Испанская общественная телекомпания представила песню на конкурс Евровидение-2020 – «Universo». Электро-поп-трек был написан самим участником от Испании – Blas Cantó (Блас Канто) – совместно с другими музыкантами и продюсерами. Известно, что песня «Universo» была выбрана для Роттердама из 50 композиций!
Видео для песни «Universo» представляет собой концептуальную постановку. Темнота, холод и туман окутывают певца в начале клипа, он прогуливается по негостеприимному и унылому пейзажу. В видео Блас выполняет упражнение на ретроспекцию и приносит свои извинения за неправильные действия, чтобы изменить свою судьбу.
Известно, что видео снималось между Лансароте и Тенерифе режиссером Кристианом Веласко с участием канарской команды из порядка 70 человек!
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