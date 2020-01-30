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Ольга Мартыновская: биография, карьера и все новости о судье

30.01.2020

Ольга Мартыновская известна как победительница 3 сезона «МастерШеф». После финала она продолжила развиваться в кулинарном мире уже на международном уровне и достигла значительных высот. Биографию новой судьи «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольги Мартыновской читайте в материале.

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Полное имя: Ольга Мартыновская

Место рождения: Николаев

Деятельность: совладелица ресторана «Les Foodies» в Париже

Семейное положение: незамужнем, есть дочь Вера

Место проживания: Париж, Франция

Детство и юность

Ольга обучалась в Николаевском аграрном университете на экономической специальности. В то время получила приглашение из Франции и 3 года жила там.  Стажировка проходила на виноградниках по производству вин. Проездив туда несколько лет подряд, она сумела выучить язык и с легкостью поступить во французский институт на филологический факультет. Все это она делала для того, чтобы осуществить свою мечту и поступить в кулинарное учебное заведение. 

До участия в 3 сезоне кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская работала флористом, менеджером в банке и официантом на торжественных событиях во Франции.

Карьера и достижения

После победы в кулинарном шоу ей удалось воплотить свою мечту и обучиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. Ольга была первой в рейтинге своего выпуска. 

В Киеве стояла у истоков открытия многих ресторанов. Несколько лет назад ее однокурсник по Le Cordon Bleu предложил ей поработать в известном ресторане в центре Парижа. Ольга согласилась и в 2017 году стала управляющей и одной из собственников ресторана «Les Foodies» в центре Парижа.

Ольга Мартыновская входит в книгу «MOF 2017 лучшие повара Франции» как лучшая женщина-иностранка шеф-повар. Участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. Также Ольга стажировалась в ресторанах Франции: Le Oiseau Blanc Restaurant Paris и Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges.  

В  2020 году мы вновь увидим Ольгу Мартыновскую на телеэкранах в качестве судьи второго сезона «МастерШеф. Профессионалы».

«Через шесть лет стать судьей – это большая честь для меня! Сейчас я наконец-то могу себя похвалить», – говорит Ольга Мартыновская.

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