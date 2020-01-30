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Любовь может случиться при любых обстоятельствах: Вера Кекелия и Роман Дуда о новом Холостяке

30.01.2020

Совсем скоро на телеканале СТБ состоится самая ожидаемая премьера весны 10 сезон романтического реалити «Холостяк». А неделю назад телезрители увидели интригующий тизер о новом герое проекта, которым стал пилот и владелец летной школы в Америке по имени Макс. Саундтрек к этому видео записала пара, которая также встретилась в популярном телевизионном шоу, – Роман Дуда и Вера Кекелия. Супруги рассказали о работе над композицией, а также дали советы новому Холостяку. 

Роман Дуда и Вера Кекелия

Вера Кекелия не впервые участвует в создании промороликов СТБ. 

«Нам с Ромой нравится работать с этой командой. Ребята делают все очень круто. О них огромное количество отзывов и от обычных слушателей, и от музыкантов. Более того, я уже записывала саундтрек для промоклипа к сериалу «Крепостная». Поэтому, когда мне только предложили исполнить хит Рианны «Diamonds», я, не раздумывая, согласилась! Тем более, записывали композицию вместе с супругом. И вся ее прелесть в том, что в большей мере женская песня исполняется мужским голосом, с хрипотцой. Мы с Ромой получили огромное удовольствие от процесса. Слушая первые записи в студии, уже знали, что финальный результат будет еще круче. Так и получилось (улыбается. — Прим. ред.)», рассказывает Вера Кекелия.

Роман и Вера

В свою очередь, Роман Дуда делится: «Мне бы тоже хотелось отметить работу команды. По правде говоря, чертовски приятно творить с профессионалами. К тому же с очень милыми людьми – начиная от продюсеров и заканчивая саундпродюсерами. По большей мере композиция «Diamonds» для меня не новая. Однако знать, что ты записываешь ее конкретно для проекта «Холостяк», это, конечно, очень здорово! Мне понравилось, что вся команда взглянула на песню по-новому. Отдельно отмечу аранжировку – она в меру насыщенная и чуткая».

Говоря о любви, Вера и Рома уверяют, что ее можно найти где угодно. И телепроект – не исключение. Ведь знакомство музыкантов случилось в одном из популярных шоу. 

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Супруги желают новому Холостяку прислушиваться к внутреннему голосу и также найти любовь.

«Самое главное – это то, что внутри. Если люди действительно искренне относятся друг к другу, камеры не повлияют на отношения. И если любви суждено случиться, то она случится при любых обстоятельствах, уверяет Вера Кекелия. Холостяку я советую не потерять голову (улыбается. — Прим. ред.). Пусть она идет кругом только на первой вечеринке. А дальше – нужно лучше присматриваться, чтобы не ошибиться. А девчонкам мой совет – не сходить с ума (улыбается. — Прим. ред.). Мужчинам истерики не нравятся».

Роман Дуда подытожил: «Желаю главному герою искать ту самую и не соглашаться на компромиссы».

Вера и Рома

Video: Любовь может случиться при любых обстоятельствах: Вера Кекелия и Роман Дуда о новом Холостяке

Саундтрек к тизеру Холостяк-10 записали Роман Дуда и Вера Кекелия. Что пара рассказала о пилоте Максе, а также что пожелали двое главному герою?

Премьера десятого сезона романтического реалити «Холостяк» в эфире СТБ состоится 6 марта.

Фото из личного архива Романа и Веры

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