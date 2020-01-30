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Евровидение-2020: кто будет вести международный конкурс
Ведущих Евровидения-2020 организаторы выбирали очень тщательно. Стали известны имена трех человек с большим опытом работы на сцене. Более того, каждый из них начинал свою карьеру в качестве исполнителя. Песенный конкурс в 2020 году в Нидерландах будут вести Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Подробнее о ведущих Евровидения – в материале.
Девиз Евровидения-2020 был выбран не случайно, ведь с каждым днем он действительно «открывает» все новые свои грани. Не успели мы налюбоваться дизайном сцены и логотипа, как стали известны имена ведущих грандиозного песенного конкурса!
Итак, Евровидение-2020 в Роттердаме будут вести Шанталь Янзен – актриса и ведущая, Эдсилия Ромбли – ведущая, певица и дважды участница Евровидения, а также Ян Смит – певец, ведущий и комментатор. Они откроют три прямых эфира, пообщаются с участниками в «зеленой комнате» и проведут волнительное голосование.
Шанталь Янзен
Шанталь родилась в 1979 году в Тегелене и училась в Амстердамском университете искусств. Она прославилась как музыкальная актриса. Свою телевизионную карьеру Шанталь начала в общественной телекомпании AVRO, где с 2008 по 2010 год принимала участие в награждении Gouden Televizier-Ring Gala. Шанталь Янзен завоевала награду Televizier-Ster как лучшая телеведущая 5 раз!
Исполнительный продюсер песенного конкурса Ситсе Баккер отметил, что Шанталь – одна из самых талантливых нидерландских телеведущих.
«Несмотря на то, что Евровидение является исключительно публичным вещательным форматом, мы решили открыться для талантов извне и сосредоточиться на том, чтобы показать Европе лучшее из того, что может предложить наша страна», – добавляет Ситсе Баккер.
Эдсилия Ромбли
Эдсилия Ромбли родилась в Амстердаме в 1978 году. Популярность она обрела после победы сначала в голландской, а затем и в европейской версии талант-шоу Soundmixshow. Уже в 1998 году она представляла Нидерланды на Евровидении!
Также Эдсилия дважды представляла результаты голосования зрителей и жюри в Голландии. Поэтому теперь она будет принимать непосредственное участие в создании истории Евровидения-2020 в качестве полноправной ведущей. Организаторы отметили, что Эдсилию моментально приняло фан-сообщество песенного конкурса, ведь она является одной из самых аутентичных ведущих Нидерландов.
Ян Смит
Ян Смит создал свой первый хит, когда ему было всего 10 лет! Как певец он известен не только в Нидерландах, но и в Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. Ян является самым успешным голландским артистом в Германии, собрав 12 миллионов зрителей в Schlagerchampions, Die Hüttenparty и Schlagerboom. За последние 9 лет он показал себя отличным диктором на Евровидении, комментируя выступления вместе с Корнальдом Маасом.
«Ян – отличный парень, естественный и хладнокровный во время живых выступлений. Это именно те качества, которые нам нужны для личного общения с артистами на предстоящем Евровидении», – говорит о ведущем Ситсе Баккер.
Напомним, что Евровидение-2020 состоится в Роттердаме, Нидерланды, 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.
Источник информации и фото – https://eurovision.tv/