Ведущих Евровидения-2020 организаторы выбирали очень тщательно. Стали известны имена трех человек с большим опытом работы на сцене. Более того, каждый из них начинал свою карьеру в качестве исполнителя. Песенный конкурс в 2020 году в Нидерландах будут вести Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Подробнее о ведущих Евровидения – в материале.

Девиз Евровидения-2020 был выбран не случайно, ведь с каждым днем он действительно «открывает» все новые свои грани. Не успели мы налюбоваться дизайном сцены и логотипа, как стали известны имена ведущих грандиозного песенного конкурса!

Итак, Евровидение-2020 в Роттердаме будут вести Шанталь Янзен – актриса и ведущая, Эдсилия Ромбли – ведущая, певица и дважды участница Евровидения, а также Ян Смит – певец, ведущий и комментатор. Они откроют три прямых эфира, пообщаются с участниками в «зеленой комнате» и проведут волнительное голосование.

Шанталь Янзен

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Шанталь родилась в 1979 году в Тегелене и училась в Амстердамском университете искусств. Она прославилась как музыкальная актриса. Свою телевизионную карьеру Шанталь начала в общественной телекомпании AVRO, где с 2008 по 2010 год принимала участие в награждении Gouden Televizier-Ring Gala. Шанталь Янзен завоевала награду Televizier-Ster как лучшая телеведущая 5 раз!

Исполнительный продюсер песенного конкурса Ситсе Баккер отметил, что Шанталь – одна из самых талантливых нидерландских телеведущих.

«Несмотря на то, что Евровидение является исключительно публичным вещательным форматом, мы решили открыться для талантов извне и сосредоточиться на том, чтобы показать Европе лучшее из того, что может предложить наша страна», – добавляет Ситсе Баккер.

Эдсилия Ромбли

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Эдсилия Ромбли родилась в Амстердаме в 1978 году. Популярность она обрела после победы сначала в голландской, а затем и в европейской версии талант-шоу Soundmixshow. Уже в 1998 году она представляла Нидерланды на Евровидении!

Также Эдсилия дважды представляла результаты голосования зрителей и жюри в Голландии. Поэтому теперь она будет принимать непосредственное участие в создании истории Евровидения-2020 в качестве полноправной ведущей. Организаторы отметили, что Эдсилию моментально приняло фан-сообщество песенного конкурса, ведь она является одной из самых аутентичных ведущих Нидерландов.

Ян Смит

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ян Смит создал свой первый хит, когда ему было всего 10 лет! Как певец он известен не только в Нидерландах, но и в Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. Ян является самым успешным голландским артистом в Германии, собрав 12 миллионов зрителей в Schlagerchampions, Die Hüttenparty и Schlagerboom. За последние 9 лет он показал себя отличным диктором на Евровидении, комментируя выступления вместе с Корнальдом Маасом.

«Ян – отличный парень, естественный и хладнокровный во время живых выступлений. Это именно те качества, которые нам нужны для личного общения с артистами на предстоящем Евровидении», – говорит о ведущем Ситсе Баккер.

Напомним, что Евровидение-2020 состоится в Роттердаме, Нидерланды, 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.

Источник информации и фото – https://eurovision.tv/

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