Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
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Уже известно, что 8, 15 и 22 февраля состоятся соответственно I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе. Однако уже сейчас можно приобрести билеты на Нацотбор-2020 и наслаждаться атмосферой музыкального конкурса прямо в съемочном павильоне!
Стоимость билетов:
8 февраля – от 320 грн
15 февраля – от 320 грн
Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.
Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.
Начало в 18:00.
Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).
Внимание! В зале будет вестись телевизионная съемка! Трансляция прямых эфиров Национального отбора будет осуществляться одновременно в эфире телеканалов СТБ и UA: Первый 8, 15 и 22 февраля.
Купить билеты на Нацотбор 2020 можно уже сейчас:
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