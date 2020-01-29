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«Швабра»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях детективного сериала на телеканале СТБ
В среду, 29 января, в 21:00 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Швабра». Два новых эпизода познакомят зрителей с новыми приключениями героев и удивят любителей острых детективов своим необычным сюжетом. Что ждет зрителей в 5 и 6 сериях сериала «Швабра», читайте в нашем материале.
В 5 и 6 сериях сериала «Швабра» вы узнаете:
- Каким образом жизнь маленького мальчика оказалась в руках похитителей?
- Помогут ли математические расчеты спасти мальчика?
- И чем обернется опасная игра учительницы по прозвищу Швабра?
Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ.