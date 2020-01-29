В среду, 29 января, в 21:00 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Швабра». Два новых эпизода познакомят зрителей с новыми приключениями героев и удивят любителей острых детективов своим необычным сюжетом. Что ждет зрителей в 5 и 6 сериях сериала «Швабра», читайте в нашем материале.

В 5 и 6 сериях сериала «Швабра» вы узнаете:

Каким образом жизнь маленького мальчика оказалась в руках похитителей?

Помогут ли математические расчеты спасти мальчика?

И чем обернется опасная игра учительницы по прозвищу Швабра?

Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ.

Video: «Швабра»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях детективного сериала на телеканале СТБ Сериал Швабра - 5, 6 серии от 29 января 2020. Описание, сюжет 5 серии, 6 серии Швабра - что будет в фильме Швабра 29.01.2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ