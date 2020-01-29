Грядет самая романтическая премьера весны — «Холостяк»-10. Уже 6 марта зритель будет наблюдать, как главный герой Макс выстраивает взаимоотношения с девушками. Однако позади большая история всего проекта: 9 красивых финалов, столько же романтических историй и шикарные образы избранниц главных героев. Предлагаем вспомнить, какими были наряды победительниц всех сезонов проекта «Холостяк».

Участницы проекта «Холостяк» удивляют главного героя не только во время первой вечеринки. Еще одним знаковым событием становится финальный выпуск, когда Холостяк делает свой выбор. Происходит это в то время, как перед ним стоит девушка в роскошном наряде. Редакция STB.UA вспомнила все самые красивые наряды с финалов.

Больше по теме: Личная жизнь главных героев проекта «Холостяк»

В первом сезоне проекта «Холостяк» главный герой Максим Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Красивая церемония состоялась на территории усадьбы-дворца Во-Ле-Виконт XVII века. Сооружение находится в 55 километрах от столицы Франции.

Второй сезон запомнился Холостяком Фрэнсисом Мэтью, а также финальным выпуском. Напомним, что главный герой выбрал Елену Ряснову в Бельвуарской долине, где расположен дворец Бельвуар-Карс. Платье у девушки было идеальным для того, чтобы получить кольцо от принца.

Выбор Холостяка Андрея Искорнева проходил на острове Маврикий. Его избранница Анюта была в нежно-голубом платье с небрежно собранными волосами.

Главный герой вскоре осознал, что испытывает чувства и ко второй финалистке реалити — Яне Станишевской. В финальном выпуске отказ девушка услышала в летнем белом платье с оголенной спиной.

В 4-м сезоне избранницей Константина Евтушенко стала Анна Селюкова. Девушка принимала кольцо в белом платье, а в качестве аксессуаров подобрала массивные бусы.

Сергей Мельник в финале выбрал Марину, которая предпочла нежно-розовое кукольное платье. Напомним, что пара была вместе около года.



Красивый финал и романтическую историю зрители наблюдали в 6-м сезоне реалити. Главный герой Иракли Макацария выбрал Алену Лесык. Девушка также выбрала розовое платье в пол с отделкой на груди.

Избранница Холостяка 7-го сезона Дмитрия Черкасова — Лида — решила отойти от стандартов свадебных платьев и выбрала строгое красное платье в пол.

Рожден Ануси выбрал Иванку. Финал 8-го сезона проекта «Холостяк» показал избранницу главного героя в перламутровом платье, облегающем фигуру девушки.

Никита Добрынин и Даша Квиткова признались в чувствах друг к другу в итальянском Неаполе. Девушка выбрала золотистое платье с глубоким вырезом и открытой спиной.



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ