Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.

Мода 2020: модные головные уборы на зиму

29.01.2020

Головные уборы давно перестали быть исключительно защитой от холода и ветра, ведь в мире моды сочетание этих аксессуаров, а также они сами – настоящее искусство! Что будет в тренде зимой в 2020 году? Какие варианты головных уборов носят звезды телеканала СТБ? Читайте в нашем материале!

Французские кожаные береты 

Французские береты нам уже давно знакомы, и в этом сезоне они снова возвращаются на обложки журналов, показы именитых дизайнеров, а также пополняют гардеробы всех модниц! В начале осени мы рекомендуем выбирать легкий кожаный берет. Если на улице достаточно холодно — с утеплителем внутри.

Больше по теме: Прически для квадратной формы лица: советы Лены Мельник

головные уборы осень 2018

Популярная ведущая «Вікна-новини» и нового проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая очень любит головные уборы. Она считает, что модные береты — самый главный аксессуар во время холодов:

«Береты мне подходят, поэтому они всегда есть в гардеробе. Тем более их можно надеть под любой образ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Обручи и повязки

Обручи на голову в 2020 году смело сочетаются с различными стилями одежды, фактурами и цветами. Шерстяные, меховые, вязаные, с узорами и без — экспериментируйте смело!

Повязки на голову часто любит надевать режиссер Оксана Байрак:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Больше по теме: Три обновки, которые сделают ваш гардероб самым модным в этом сезоне

Шляпы с широкими полями

Уже не первый сезон широкополые шляпы считаются трендовыми, этой зимой они еще больше дополняют модные наряды. Обратите внимание, что носить их можно не только с привычным для многих классическим стилем, но и с любыми другими.

Платки на голову

Платки, собственно, заслуживают отдельного места в списке самых актуальных и модных зимних атрибутов. Шелковая косынка добавит вашему внешнему виду изысканности и изящности.

Актриса Алина Коваленко показала как красиво можно обыграть платок:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Панама на зиму 2020

Всем известные очаровательные шляпки-клош, летние панамы и их разновидность из плотной ткани – Bucket Hat (шляпа-ведро) – станут самыми популярными с легкой руки дизайнеров брендов Nina Ricci, Valentino и Dior. Значительное увеличение в размерах и неординарный подход к выбору материалов привели к тому, что грани между этими тремя моделями стали настолько размытыми, что отличить шляпу-ведро от шляпки-клош стало почти невозможно.

панама осень 2019

Кепки и кепи

Самые модные женские кепки сезона зима 2020 – так называемые кепки газетчика. Эти винтажные модели в прошлом прочно ассоциировались с представителями рабочего класса, а сегодня занимают топовое место в рейтинге модных женских головных уборов. Дизайнеры Balmain, Dolce & Gabbana и Michael Kors предлагают модели из кожи и гобелена, парчи и клетчатых тканей.

кеппи

Например, Оля Полякова выбрала этот головной убор для прогулок по Парижу:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не забывайте, что именно мелкие детали создают совершенный образ. Подойдите к этому вопросу серьёзно, и зимний период станет для вас теплым, уютным и невероятно красивым!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить