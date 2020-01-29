MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах

Недавно британское издание «The Yorkshire Time» опубликовало рейтинг топ-60 альбомов 2019 года. В этот список попал только один представитель Украины – MÉLOVIN. Британские музыкальные критики отметили его альбом «Octopus» среди лучших альбомов 2019 года.

Вот, что пишет британское издание об артисте:

«Украинская поп-звезда MÉLOVIN знает, как создать темные,темные хиты, которые побуждают к размышлениям, которые покоряют тебя. Ты будешь потрясен ударом, который останется с тобой после первого прослушивания альбома ØCTØPUS».

В топ-60 также попали такие артисты: Madonna, Hozier, Sarah Connor, Backstreet Boys, Will Young и другие. В Британских хит-парадах и чартах украинский артист уже не впервые. Ранее MÉLOVIN долгое время держал третью строчку чарта BBС radio с песней «Under the ladder».

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