Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
Недавно британское издание «The Yorkshire Time» опубликовало рейтинг топ-60 альбомов 2019 года. В этот список попал только один представитель Украины – MÉLOVIN. Британские музыкальные критики отметили его альбом «Octopus» среди лучших альбомов 2019 года.
Вот, что пишет британское издание об артисте:
«Украинская поп-звезда MÉLOVIN знает, как создать темные,темные хиты, которые побуждают к размышлениям, которые покоряют тебя. Ты будешь потрясен ударом, который останется с тобой после первого прослушивания альбома ØCTØPUS».
В топ-60 также попали такие артисты: Madonna, Hozier, Sarah Connor, Backstreet Boys, Will Young и другие. В Британских хит-парадах и чартах украинский артист уже не впервые. Ранее MÉLOVIN долгое время держал третью строчку чарта BBС radio с песней «Under the ladder».