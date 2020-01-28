СТБ объявляет кастинг на новый проект «Супермама»
28.01.2020
Этой весной в эфире телеканала СТБ появится новое психологическое семейное реалити «Супермама». Ведущим проекта станет легендарный психолог Дмитрий Карпачев. Телеканал СТБ объявляет кастинг для участия в реалити. Подробности читайте в материале.
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В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки.
Хотите доказать всей стране, что вы ‒ супермама? Тогда заполняйте анкету на сайте СТБ.
Анкета для участия в проекте «Супермама»
Video: СТБ объявляет кастинг на новый проект «Супермама»Стартовал кастинг на новый проект «Супермама». Заполняйте анкету на сайте СТБ!
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