Во вторник, 28 января, в 20:00 в эфир СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Швабра». Два следующих эпизода познакомят зрителей с новыми приключениями героев и удивят любителей острых детективов своим необычным сюжетом. Что ждет зрителей в 3 и 4 сериях сериала «Швабра», читайте в нашем материале.

В 3 и 4 сериях сериала «Швабра» вы узнаете:

На какой безумный поступок решится гениальный математик Анна Николаевна?

Кто попытается спасти жизнь молодой учительницы?

И чем обернется опасная игра учительницы по прозвищу Швабра?

Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ.

Video: «Швабра»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях детективного сериала на телеканале СТБ Сериал Швабра - 3, 4 серии от 28 января 2020. Описание, сюжет 3 серии, 4 серии Швабра - что будет в фильме Швабра 28.01.2020

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