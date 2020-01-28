«СТБ Сериал» представил детективную картину «Швабра». По словам режиссера Тараса Дударя, команде проекта удастся удивить зрителей не только интригующим сюжетом, но и необычным подходом к современной науке. По сюжету главная героиня – школьная учительница математики Анна Николаевна — помогает капитану Вершинину расследовать преступления с помощью математических методов. О съемках детективного сериала «Швабра» рассказал режиссер Тарас Дударь.

По словам Тараса, сценарий – не главный козырь его фильма. Актеры привносят много своего в образы, дополняют героев и меняют их, поэтому он не против импровизации на площадке:

«Если дополнения актеров работают на улучшение образа, только безумец от этого откажется! Случайностей не бывает, у нас снимаются именно те, кто должен. Прекрасная Саша Ребенок (Швабра). Ее образ в сценарии совсем иной, героиня там более острохарактерная, жесткая и отстраненная. Саша в сериале получилась более интересной, утонченной, где-то странноватой.

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В противовес ей Антон Батырев (Вершинин) — веселый, простой и смешной. Вторая пара – Анна Кузина (Катя) и Александр Рудько (Гончаренко). Их история тоже про любовь, но там все иначе. Образ Саши написан под него, Рудько — артист для интеллектуального юмора, он умеет шутить и на экране, и в жизни. Сергей Сипливый (Зурабов) – прекрасный начальник. Он будет далеко не плоским персонажем».

Режиссер не скрывает, что в сериале зрителей телеканала СТБ удивят не только актеры и сценарий, но и горячие пикантные сцены. По его словам, они отличаются от многих других работ.

«Я себя считаю мастером эротической комедии (улыбается. — Прим. ред.). Мне кажется, что все неудобные сцены, которые артистам тяжело играть, у нас получились красиво, не пошло и с чувством юмора. Наша задача – очаровать зрителя. И, думаю, у нас все получится!» — подводит итог режиссер Тарас Дударь.

Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на СТБ.

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