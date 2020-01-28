Нацотбор на Евровидение-2020: где смотреть онлайн и по ТВ

Совсем скоро в Украине стартует Нацотбор на Евровидение-2020. В конкурсе примут участие 16 украинских артистов. После выступления всех участников Нацотбора телезрители совместно с членами жюри определят самую лучшую песню, с которой Украина уже скоро будет бороться за победу на конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Но где же смотреть Национальный отбор на Евровидение-2020? Узнайте прямо сейчас!

Известно, что первый и второй полуфиналы Нацотбора состоятся 8 и 15 февраля, а финал – 22 февраля. С 2016 года конкурсный отбор в Украине на Евровидение проводят телеканал СТБ с телеканалом UA: Перший. В этом году зрителей ждут не только новые яркие участники, но и обновленный состав жюри и выступления звездных гостей.

Больше по теме: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Смотреть Нацотбор на Евровидение можно будет в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший, а также на каналах в YouTube. Трансляция первого полуфинала Нацотбора-2020 начнется 8 февраля, в субботу, в 19:00.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ