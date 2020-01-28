Гороскоп на 29 января 2020 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака в этот день. Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 29 января от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня Овнов поглотит работа. Звезды на вашей стороне, поэтому не бойтесь заключать сделки и подписывать важные бумаги. Все сложится наилучшим образом.

Телец

Тельцов могут начать преследовать дурные мысли и чувство тревожности. Гоните их прочь и выпейте чаю с ромашкой. Неприятности вас будут обходить стороной сегодня.

Близнецы

У Близнецов грядет новый жизненный виток. Прислушивайтесь больше к себе. Шестое чувство вас приведет к желаемому результату. Вечер среды Близнецам стоит посвятить семье.

Рак

Раки, сегодня вы найдете ответы на все вопросы. Обратите внимание на знаки, которые вам посылают звезды. Внимательность к мелочам может круто изменить вашу жизнь.

Лев

Львы сегодня будут в ударе. Ваше чувство юмора и оптимизм заразит всех вокруг. Но помните, сильно распыляться тоже не следует. Оставьте запас эмоций и сил для родных и близких.

Дева

Сегодня Девам стоит больше слушать и анализировать. Оставьте обсуждение своих мыслей с друзьями и коллегами до завтра. Вечер Девам стоит провести за планированием отпуска.

Весы

Чтобы успеть все сделать за сегодня, Весам стоит четко спланировать свой день. Оставляйте запас времени для непредвиденных ситуаций, ведь в реальной жизни возможно всякое.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Избегайте сквозняков и переохлаждения. Помните, что ошпаренных всегда меньше, чем обмороженных.

Стрелец

Стрельцы, вашу харизму сегодня будет заметно даже из космоса. Вашего энтузиазма и запаса сил хватит на всю планету. Поэтому устройте день доброты и помощи близким.

Козерог

Козерогов сегодня ждут испытания на стойкость и выдержку. Если вы не любите очередь в магазине – она вас настигнет. Постарайтесь абстрагироваться от негатива и принимайте испытания судьбы как должное.

Водолей

Водолеям стоит сегодня начать что-то новое. Верьте в себя и свои силы. Будь то хобби или планирование собственного бизнеса – любое начинание привлечет успех.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит побыть наедине с собой и своими мыслями. Постарайтесь найти новые способы решения накопившихся проблем. Вам есть над чем подумать.

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