Go_A — «Соловей»: группа представила песню для Нацотбора-2020
28.01.2020
Go-A представила песню, с которой выступит уже 8 февраля на Национальном отборе наЕвровидение-2020. Послушать и узнать, о чем песня, вы сможете в материале.
Группа, которая сочетает в своем творчестве танцевальный бит и этнический фольк, выпустила песню на украинском языке под названием «Соловей». Именно с ней группа поборется за право представить Украину на международной музыкальной арене в Роттердаме.
«Соловей» — музыка, которая раскрывает смысл жизни, в основу которой заложен опыт. А он может быть разным. Артисты говорят, что важно никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любой ситуации, даже в момент влюбленности.