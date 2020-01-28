С понедельника по четверг в детективном сериале «Швабра» главная героиня – школьная учительница математики Анна Николаевна, которую сыграла Александра Ребенок, – помогает расследовать преступления капитану Вершинину с помощью математических методов. Актриса рассказала, почему проходила пробы в телефонном режиме, что объединяет ее с главной героиней и кем вдохновлялась в процессе подготовки к съемкам.

Александра, расскажите, как вы стали частью сериала «Швабра»?

Моя коллега Роза Хайруллина однажды рассказала про сценариста Алексея Френкеля. Роза захотела нас познакомить. На тот момент у него была история про талантливого математика, и он сказал, что было бы интересно предложить меня режиссеру на главную роль. Алексей выслал сценарий, и он мне безумно понравился! Сама роль показалась очень необычной. Анна Николаевна – не просто учитель математики, она – ученый. При этом в сериале сильная детективная линия, позже появляется и романтическая. В этой роли было все, что мне интересно в данный момент жизни.

А в чем была сложность съемок?

Трудности возникли с тем, что график был очень плотным, и поехать в Киев на пробы было просто невозможно. У творческой команды в Киеве также подготовки шли полным ходом, они не могли прилететь ко мне. Помогло нам чудо современного мира – телефон (улыбается. – Прим. ред.). На него мы сняли какие-то сцены. Была уверена, что потребуется еще встреча, перелет в Киев, но нет. Это было творческим решением Тараса Дударя. Он сказал, что даже не видел этого видео, что посмотрел мои последние работы и ему этого было достаточно. Наша встреча состоялась уже на площадке, при работе. Я безумно благодарна ему за такое доверие! Надеюсь, что не подвела его. Мне очень повезло, что история Швабры, Анны Николаевны, досталась именно этой команде. Тарас Дударь и Алексей Цвелодуб – это сумасшедший творческий тандем.

О чем для вас эта история и какое место в ней достается математике?

Это не традиционный детектив, но и не мелодрама. Математика дает этой истории вертикальную возможность рассказа. У нас детектив не догадывается о деталях преступления в темной закрытой комнате, как бывает во многих сериалах. Здесь математика дает невероятные возможности творческого полета. Это соединение математической логики и стандартных завязок. Как при помощи чисел и формул, теорем и алгоритмов вдруг возникает решение, как и кто убил или совершил преступление.

Как готовились к роли, пришлось что-то изучать?

Когда я начинала подготовку к съемкам, гуглила женщин-ученых, смотрела их видео на YouTube. Оказалось, их не так много. Так я нашла потрясающую Наталью Берлову – первую в Кембридже женщину – профессора математики. В процессе подготовки у меня появились вопросы, и я решила ей написать. Никак не ожидала, что она мне ответит, но она ответила. Я написала, что мы снимаем сериал о женщине-математике и что мне интересно ее мнение по поводу истории. Отправила ей детали первой серии, она прочла и сказала, что это очень любопытно. Поделилась своими профессиональными советами, рассказала, что может быть из написанного, а что нет. Иногда на площадке возникали спорные моменты, вопросы по формулировкам, и я писала ей прямо в кадре. Если Наталья была онлайн, всегда отвечала. Я ей безумно благодарна! Взяла для себя много словечек из ее интервью, математического юмора. Для этого нужно быть в теме.

Ваша героиня – какая она?

Анна Николаевна – фантастический человек! Она очень талантливый математик и с помощью формул и алгоритмов помогает расследовать преступления. Вообще, женщина-математик – это большая редкость. У нее на первом месте стоит наука, в школе она преподает, чтобы оправдать свою научную деятельность. Она занимается математикой в любое свободное время, а для счастья ей нужен блокнот и ручка. Она решает задачу века, десятилетия. Такие задачи, которые поставлены уже не живущими сейчас людьми. Она одна. Но не потому, что с ней что-то не так, это ее выбор. Бытовые вопросы, семья, дети – все это невозможно сочетать с наукой. Всем этим она жертвует ради карьеры ученого. Это даже не карьера, а дело ее жизни. Интересно наблюдать, как за 8 серий Анна Николаевна приобретает свое новое направление. Она занимается чистой математикой, а когда начинает сотрудничать со следствием – это уже прикладная математика, уровень проще. Она вдруг открывает для себя, что науку можно использовать не просто для саморазвития и амбиций, но и для человечества. Она понимает, что может помогать – раскрывать преступления, бороться с несправедливостью. Это ее меняет. Еще один важный момент – у нее появляется способный ученик. Интересно наблюдать, как простой школьник, который не был заинтересован математикой, как большинство современных детей, тоже меняется.

Как на героиню влияет любовная линия?

Следователь, которого играет Антон Батырев, – для нее человек из другого мира, из другой системы координат. Он точно знает, что хорошо, а что плохо. У него есть ребенок, он настоящий мужчина. И очень интересно, что в ней он увидит не странную сумасшедшую, а женщину со страстью, с целью, со своим делом. В нем ее сначала дико раздражает бытовое отношение к жизни и непонимание математики. Получится ли из этого что-то другое и получится ли у нее открыть мир простого семейного счастья – увидим. Сможет ли он ее в этом убедить? Сможет ли она их убедить, что математика может все?

Чем вы похожи с Анной Николаевной? Что вас кардинально отличает?

Чем отличаемся? Анне Николаевне присущи холод и цинизм. Например, у нее живет рыбка. Сначала одна, потом 37-я, дальше будет 38-я рыбка. Родители подарили ей, чтобы научить любить и заботиться о ком-то, а она из этого сделала вывод, что все умирает. Есть и схожесть. Опять же, математика – это искусство. Это дело, которое требует времени, и Анна Николаевна его отдает. Моя профессия от меня тоже требует полного погружения. Для меня важно сочетать два момента – отдавать 100% любви семье, ведь у меня есть сын и муж, но при этом быть полной и заряженной на площадке. Это для меня не работа, а дело жизни – в этом я хорошо понимаю Анну Николаевну. Я так же заражена этим диагнозом. Не могу представить, что я могла бы заниматься чем-то другим.

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