Цветная капуста: топ-10 вариантов приготовления и любимый салат от Мирославы Ульяниной
Что приготовить из цветной капусты? Вариантов блюд из этого вкусного и полезного овоща масса. Жарьте, запекайте, маринуйте, добавляйте в салаты и супы. Мирослава Ульянина поделилась любимым рецептом салата из этого овоща. Читайте топ-10 пошаговых рецептов блюд из цветной капусты и выбирайте на свой вкус!
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Салат из сырой цветной капусты от Мирославы Ульяниной
Ингредиенты:
- 1 головка цветной капусты
- 200г томатов черри
- 200г отварного нута (турецкий горох)
- 1 шт авокадо
- мед и сок лайма – для заправки
- 10г изюма
- 10г сырых тыквенных семечек
- Мята, кинза и петрушка
Способ приготовления:
- Нут отварить, а затем слегка запечь в духовке на пергаменте (посыпав горошинки нута перцем чили и пряными специями по вкусу).
- Запекать несколько минут, чтобы он стал хрустящим и едва коричневым.
- Сырую цветную капусту измельчить (или в блендере, или на терке).
- Нарезать кубиками спелый авокадо, пополам разрезать томаты черри, добавить мяту, кинзу и петрушку. Все ингредиенты собрать вместе и смешать с соусом (мед и сок лайма).
- Посыпать салат сырыми семенами тыквы.
Пряная цветная капуста запеченная целиком
Ингредиенты:
- 1 головка цветной капусты
- сок половины лимона
- 200 г натурального йогурта
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец, карри, майоран
Способ приготовления:
- Цветную капусту помыть и обрезать ножку так, чтобы она устойчиво стояла
- В мисочке смешать йогурт, все специи, выдавленный чеснок и сок половины лимона.
- Полить получившимся соусом цветную капусту так, чтобы он хорошо позатекал между соцветиями
- Положить капусту на противень и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Если капуста подрумянится раньше – накрыть ее фольгой
Цветная капуста по-корейски
Ингредиенты:
- 500 мл воды
- 1 головка цветной капусты
- 1 морковка
- 1 острый перец
- 5 горошин душистого перца
- 2 ст.л. растительного масла
- 3 ст.л. яблочного уксуса
- 2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. специй для морковки по-корейски
- 5 зубчиков чеснока
Способ приготовления:
- Кастрюлю с водой поставить на огонь, довести до кипения, насыпать сахар, соль и растительное масло. Держим на огне пока не растворяться сахар и соль
- Добавить уксус и поставить маринад остывать
- Морковку натереть на крупной терке, капусту разобрать на соцеветия, перемешать вместе
- Добавить нарезанный перец, чеснок и специи
- Залить маринадом и оставить на пару суток
Цветная капуста с сыром пармезан и белым вином
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 1 стакан белого вина
- 1 луковица
- 1 стакан бульона
- пармезан
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия
- Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета
- Добавить к луку цветную капусту и тушить около 25 минут
- Посолить, поперчить, добавить бульон и вино, тушить еще минут 15
- Посыпать пармезаном и перемешать
Салат из цветной капусты с лимонно-чесночной заправкой
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 1 лимон
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- несколько перьев зеленого лука
- зелень петрушки и укропа
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 220 градусов. Капусту разделить на небольшие соцветия. На
- противень налить 3 ст.л. масла, выложить капусту. Перемешать руками, чтобы вся
- капуста была в масле. Сюда же добавить половину лимона нарезанную полукругами
- Посолить, поперчить и посыпать нарезанным укропом. Поставить в духовку на 20
- минут. Перевернуть капусту и запекать еще 5-10 минут
- Для заправки смешать 1 ст.л. оливкового масла, сок половины лимона и
- измельченный чеснок
- Теплую капусту полить заправкой и посыпать нарезанным зеленым луком,
- петрушкой и укропом
- Подавать лучше всего с помидорами, огурцами и фетой
Стейки из цветной капусты
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- растительное масло
- прованские или итальянские травы
- соль, перец
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- Цветную капусту нарезать вдоль кочана, ширина «стейков» должна быть примерно 2-2,5 см
- В мисочке смешать растительное масло и специи
- Смазать маринадом «стейки» и отправить их в духовку на 20-30 минут
Цветная капуста в пивном кляре
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 200 мл пива
- 2 яйца
- 150 гр муки
- паприка, соль по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Капусту помыть и разобрать на соцветия
- Яйца взбить со щепоткой соли, добавить пиво, соль и паприку, перемешать до однородности
- Добавить муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков
- Окунуть в мисочку с кляром все соцветия цветной капусты
- Разогреть масло на сковороде, выложить соцветия цветной капусты и обжарить до золотистой корочки со всех сторон
- Выложить готовую цветную капусту на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла
Пилав из цветной капусты
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 500 г куриное филе
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 50 г кореня пастернака
- 50 г семян тыквы
- 1 красная сладкая луковица
- 2 палочки корицы
- 180 г слив
- 1 острый перец
- 3 г куркумы
- 2 г молотого кардамона
- красный и черный молотый перец по вкусу
- растительное масло
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на растительном масле 10 мин. Добавить соль, черный, красный и молотый перец и хорошо перемешать
- В сковороду, где жарилось филе, добавить масло и поджарить в течение 5 минут полукольца лука, измельченный чеснок и палочки корицы, разломанные пополам. Жарить до прозрачности лука. Затем добавить пастернак и морковь, нарезанные мелкими кубиками. Жарить 5 минут
- Цветную капусту измельчить с помощью блендера. Достать из сковородки корицу и
- положите капустные крошки и поджаренное куриное филе, куркуму, молотый кардамон, соль. Перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут
- Добавить поджаренные на сухой сковороде семена тыквы и разрезанную на кусочки сливу, перемешать. При подаче – посыпать измельченным перцем чили
Цветная капуста по-мароккански, с рыбой и нутом
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 200 г нута
- 90 мл оливкового масла
- 0,5 ч.л. куркумы
- 750 г любимой рыбы
- 250 г натурального йогурта
- 2 ч.л. кориандра
- кинза, лук-порей, мята, петрушка
- 1 лимон
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 30 г кедровых орехов
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Нут замочить на 6-8 часов, затем отварить до готовности
- Рыбу замариновать в соке половины лимона с луком пореем, петрушкой и мятой
- Цветную капусту разобрать на соцветия
- В кастрюле смешать оливковое масло, все специи и соцветия цветной капусты. Поставить на средний огонь и тушить около 20 минут. Остудить
- Смешать цветную капусту с нутом и нарезанными петрушкой и кинзой
- Духовку разогреть до 180 градусов, запекать рыбу около 30 минут
- Приготовить соус: смешать йогурт, сок второй половины лимона и горчицу, полить им цветную капусту
- На цветную капусту выложить рыбу, полить оставшимся соусом и посыпать кедровыми орешками
Крем-суп из цветной капусты
Ингредиенты:
- 150 г цветной капусты
- 50 г лука шалот
- 30 г сливочного масла
- 30 г сливочного масла
- 80 г сливок 36%
- стакан овощного бульона
- соль, перец, мускатный орех по вкусу
- пару листочков базилика
Способ приготовления:
- Цветную капусту помыть, разобрать на соцветия и обжарить 2 минуты на сливочном масле
- Кольцами нарезать лук, добавить к цветной капусте
- Посолить, поперчить, залить бульоном и сливками и тушить до готовности цветной капусты
- Перебить с помощью блендера до однородности, подавать с листочками базилика
Суп из цветной капусты с беконом
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 2 ст.л. растительного масла
- 250 г сельдерея
- 2 моркови
- 200 г бекона
- 1 репчатый лук
- 1 сладкий перец
- 1 л бульона
- 1 ст.л. муки
- 250 мл молока
- 6 зубчиков чеснока
- 1 лавровый лист
- мускатный орех, соль, перец по вкусу
- зеленый лук для подачи
Способ приготовления:
- Цветную капусту помыть и разобрать на мелкие соцветия
- Морковь и сельдерей очистить и нарезать на небольшие кусочки
- Противень смазать маслом, выложить на него цветную капусту, сельдерей и морковь, посолить, поперчить, добавить очищенные зубчики чеснока и сбрызнуть маслом
- Овощи поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут до готовности
- Репчатый лук, перец и бекон нарезать небольшими кусочками
- На сковороде обжарить бекон, переложить в тарелку. На сковороде в которой жарился бекон обжарить лук и перец, добавить муку, хорошо перемешать
- Цветную капусту, морковь, сельдерей и лук с перцем переложить в кастрюлю. Оставить немного для подачи
- Залить бульоном, молоком, добавить лавровый лист и довести до кипения
- Выключить огонь, убрать лавровый лист и перебить суп с помощью блендера до однородности. Посолить и поперчить по вкусу
- Подавать с беконом, оставшимися овощами и нарезанным зеленым луком
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