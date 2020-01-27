Смотрите детективный сериал «Швабра» на телеканале СТБ. По сюжету главная героиня сериала «Швабра» – школьная учительница математики Анна Николаевна, которую за глаза прозвали Шваброй, – помогает капитану Вершинину расследовать преступления с помощью математических методов, формул и алгоритмов. Подробнее об актерах сериала «Швабра» читайте в материале.

Швабра – смотреть онлайн все серии сериала Швабра

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Талантливый математик Анна Николаевна работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей. Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела. Путь от полного презрения к признанию математической логики вместе с Вершининым пройдут и его коллеги – лейтенант Гончаренко и эксперт Катя.

Александра Ребенок

(Анна Николаевна, Швабра – главная героиня)

Сериал Швабра – 1 серия смотреть онлайн

Сериал Швабра – 2 серия смотреть онлайн

О том, что Александра станет актрисой, ее родители поняли еще в детстве, когда в 3-м классе девочка начала посещать детский музыкальный театр Галины Вишневской. Однако после школы Александре не удалось поступить на актерский и, по совету своей матери, девушка пошла учиться на режиссера. Однако мечту стать актрисой не утратила и через два года все же стала студенткой Щукинского театрального института. Но после окончания учебы с работой было очень сложно. Поэтому девушка начала работать ведущей на телевидении.

В кино карьера начала складываться только в 2010 году, когда Александра получила роль в сериале «Школа». За эту роль, кстати, актриса была номинирована на «ТЭФИ».

Антон Батырев

(Вершинин, капитан – главный герой)

Родители Антона мечтали, чтобы их сын получил «серьезную» специальность. Однако молодой человек с детства мечтал о карьере актера. Однако поступить в столичный вуз ему не удалось. Тогда он уехал в Ярославское училище, к Вячеславу Шалимову. Через полгода оказался в Санкт-Петербурге, служил в театре, однако стать студентом местного института не получилось. Антон вернулся в Ярославль, но его место оказалось занято. В итоге актер получил диплом Саратовского театрального училища, по окончании которого был принят в труппу ТЮЗа имени Киселева.

Знаменитым Антон стал после криминальных фильмов и сериалов. Не удивительно, ведь такому видному и статному мужчине наперебой предлагали роли криминальных авторитетов и людей в погонах.

Анна Кузина

(Катя, эксперт)

По образования Анна Кузина – литературный критик и журналист. Однако успеха добилась в актерской карьере. Путь к славе был достаточно сложным. Анна не смогла поступить в театральный ни в Киеве, ни в Москве. Поэтому, чтобы не терять время, она стала студенткой Киевского политехнического института. Но мечту стать артисткой Анна Кузина не забыла: будучи студенткой поступила в театральную студию импровизации «Черный квадрат». На сцене талантливую девушку заметил художественный руководитель театра «Дах» и пригласил в спектакль «Шельменко-денщик». Это стало отправной точкой к успеху молодой актрисы. Сейчас Анна – очень востребованная артистка. У нее практически нет свободного времени.

Александр Рудько

(Гончаренко, лейтенант)

Александр Рудько получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им Карпенко-Карого. Работал в Киевском театре юного зрителя на Липках, а также в Киевском Свободном театре. Александр – большой профессионал и разносторонне развитая личность. Он великолепно умеет как фехтовать, так и танцевать народные танцы. Первую роль в кино получил в эпизодической роли в 2011 году в фильме «Арифметика подлости». С того момента Александр регулярно получает предложения для съемок в кино.

Сергей Сипливый

(Зурабов, начальник)

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Сергей Сипливый – популярный украинский актер. Окончил Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. С 1987 года работает в Киевском драматическом академическом театре на Подоле. Он создал несколько десятков потрясающих образов. В кино дебютировал в 1998 году, где сыграл одну из ролей в фильме «Бери шинель». Сегодня Сергея постоянно приглашают в кино. Он стал одним из самых популярных актеров не только у нас в стране, но и за рубежом.

Иван Тамашев

(ученик Швабры, сын Вершинина)

Иван Тамашев – совсем юный актер, однако за его плечами уже немалый опыт в съемках. Иван сыграл роли в шести сериалах, а также участвовал в нескольких телевизионных проектах. Кстати, Иван участвовал в одном из сезонов кулинарного шоу на телеканале СТБ «Мастершеф Дети»

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