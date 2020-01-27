Сериал «Швабра»: количество серий и график выхода
«СТБ Сериал» представляет картину «Швабра» от Mamas Film Production. С понедельника, 27 января, по четверг, 30 января, в 20:00 смотрите захватывающий детектив. Количество серий и график выхода сериала «Швабра» узнайте в материале.
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О чем сериал «Швабра»
По сюжету талантливый математик Анна Николаевна работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей. Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.
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График выхода серий сериала «Швабра»
Всего у сериала «Швабра» 8 серий, которые будут выходить на телеканале СТБ каждый день с понедельника по четверг.
1 серия — 27 января в 20:00
Швабра – 1 серия смотреть онлайн
2 серия — 27 января в 21:00
Швабра – 2 серия смотреть онлайн
3 серия — 28 января в 20:00
4 серия — 28 января в 21:00
5 серия – 29 января в 20:00
6 серия — 29 января в 21:00
7 серия — 30 января в 20:00
8 серия — 30 января в 21:00
Не пропустите захватывающий сериал «Швабра» 27 января в 20:00 на телеканале СТБ!