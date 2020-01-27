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Маникюр 2020: модные тренды года

27.01.2020

Какой маникюр будет модным в 2020 году? Редакция сайта STB.UA собрала для вас подборку трендов 2020 года в нашем материале. Какой выбрать дизайн ногтей? Какие необычные рисунки, сочетания цветов и декоры будут в моде? Смотрите подборку самых актуальных трендов в статье.

Яркие неоновые цвета маникюра

неоновый маникюр

Насыщенные оттенки — один из самых важных трендов в дизайне модных ногтей не только на теплое время года, но и на зиму. Так что не бойтесь цвета. В 2020 году можно оформлять свои ногти в самые яркие оттенки, в том числе и модные неоновые цвета.

Маникюр со втиркой

маникюр втирка

Эффектность втирки с модным дизайном ногтей станет отличным выбором для вечернего модного маникюра. Модные ноготки со втиркой превосходно выглядят с отдельными акцентами на ногтях, или можно позволить себе весьма экстравагантный зеркальный маникюр.

Nude маникюр

нюдовый маникюр

Нейтральное покрытие на ногтях продолжает держаться одним из главных трендов в модном дизайне ногтей на предстоящий сезон. Нюдовые покрытия в разных стилях смотрятся шикарно и непринужденно, придавая особый шик ноготочкам разной формы. Тут можно использовать жемчужную втирку, полоски и мазки на ногтях, микро-стразы или мини-узоры в модном маникюре нюд.

Маникюр омбре

маникюр омбре

Впечатляющая цветовая палитра оттенков позволит мастерам маникюра осуществить самые интересные замыслы сочетания цветов в стиле нежного омбре. А украсить модные ноготки поможет разнообразный декор, например, сверкающие стразы, цветные бусинки или акварельные капельки.

Минималистичный маникюр

минимализм

Стилистика минимализма может быть реализована в геометрическом направлении, матовом дизайне, флористике и других крошечных принтах. Четкие линии, точки, ромбики и нежные разводы в дизайне ногтей позволяют создать модный и уже знакомый многим маникюр в стиле минимализма.

Маникюр-абстракция

Маникюр абстракция 

Вместо геометрических узоров ногти можно украсить абстракцией или принтом, имитирующим оптическую иллюзию. Это более сложные рисунки, но не менее интересные и красивые. Цвет узора может быть реализован в ярких и насыщенных тонах. Или нежных и милых. Решать вам.

Рисунки в маникюре

рисунки в маникюре

Кому не хватает на ногтях чего-то забавного – рисуйте веселые картинки, надписи. Такие принты будут на пике популярности не только в дизайне модных ноготков, но и в одежде. Главное, чтобы яркий и приковывающий внимание маникюр был к месту.

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