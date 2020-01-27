Гороскоп на 28 января 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 28 января 2020 принесет вам много полезной информации. Как провести этот день, чтобы он прошел исключительно на позитиве? На что стоит обратить внимание, а чего лучше избегать? Ответы на эти и другие вопросы читайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ в материале.
Овен
Овны, ожидайте сегодня приезд родственника или вашу поездку к нему. В личной жизни будет серьезный разговор и приятные перемены.
Телец
Тельцы, у вас будут серьезные перемены в личной жизни. Дальняя поездка пройдет с приключениями, не опоздайте на рейс и не потеряйте документы.
Близнецы
Близнецы, сегодня благоприятное время для переезда в другой дом или город. Также хорошей идеей будет начать ремонт либо улучшить жилищную обстановку.
Рак
Раки, сегодня вы найдете отдушину в шопинге, в совершенстве своей внешности, походу к косметологу, у вас будет яркий образ.
Лев
Львы, сегодня друзья выручат вас деньгами либо подскажут выгодную идею. В личной жизни будут ссоры из-за мелочей, но вы сможете помириться и простить друг друга.
Дева
Девам сейчас эффективно переезжать, менять обстановку и начинать ремонт. Переезжайте в другой город или просто навестите родителей.
Весы
Весы, в вашу жизнь ворвутся перемены. Полученные знания и опыт вас очень поменяют, не бойтесь этих перемен.
Скорпион
Скорпионы, ожидайте, что сегодня вам могут признаться в любви или сделать предложение. Для этого устройте романтическую обстановку и все пойдет как по маслу.
Стрелец
Стрельцы, не сидите сегодня на месте, ищите малейшие поводы для поездок или встреч. Уезжайте куда-нибудь с друзьями или ждите их в гости, вам необходимо сейчас движение.
Козерог
Козероги, у вас из-за ребенка могут возникнуть сложности. Возможно, он заболеет или имеет проблемы с развитием, ему не хватает вашего внимания, уделите ему сегодня время.
Водолей
Водолеи, сегодня ваши друзья пригласят вас на мероприятие. В этот день может исполниться ваша мечта.
Рыбы
Рыбы, старайтесь максимально больше проводить время с друзьями, навестите всех, кого давно не видели. Вы узнаете хорошие новости от старых друзей, и круг ваших новых друзей значительно расширится.