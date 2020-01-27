Гороскоп на 28 января 2020 принесет вам много полезной информации. Как провести этот день, чтобы он прошел исключительно на позитиве? На что стоит обратить внимание, а чего лучше избегать? Ответы на эти и другие вопросы читайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Овны, ожидайте сегодня приезд родственника или вашу поездку к нему. В личной жизни будет серьезный разговор и приятные перемены.

Телец

Тельцы, у вас будут серьезные перемены в личной жизни. Дальняя поездка пройдет с приключениями, не опоздайте на рейс и не потеряйте документы.

Близнецы

Близнецы, сегодня благоприятное время для переезда в другой дом или город. Также хорошей идеей будет начать ремонт либо улучшить жилищную обстановку.

Рак

Раки, сегодня вы найдете отдушину в шопинге, в совершенстве своей внешности, походу к косметологу, у вас будет яркий образ.

Лев

Львы, сегодня друзья выручат вас деньгами либо подскажут выгодную идею. В личной жизни будут ссоры из-за мелочей, но вы сможете помириться и простить друг друга.

Дева

Девам сейчас эффективно переезжать, менять обстановку и начинать ремонт. Переезжайте в другой город или просто навестите родителей.

Весы

Весы, в вашу жизнь ворвутся перемены. Полученные знания и опыт вас очень поменяют, не бойтесь этих перемен.

Скорпион

Скорпионы, ожидайте, что сегодня вам могут признаться в любви или сделать предложение. Для этого устройте романтическую обстановку и все пойдет как по маслу.

Стрелец

Стрельцы, не сидите сегодня на месте, ищите малейшие поводы для поездок или встреч. Уезжайте куда-нибудь с друзьями или ждите их в гости, вам необходимо сейчас движение.

Козерог

Козероги, у вас из-за ребенка могут возникнуть сложности. Возможно, он заболеет или имеет проблемы с развитием, ему не хватает вашего внимания, уделите ему сегодня время.

Водолей

Водолеи, сегодня ваши друзья пригласят вас на мероприятие. В этот день может исполниться ваша мечта.

Рыбы

Рыбы, старайтесь максимально больше проводить время с друзьями, навестите всех, кого давно не видели. Вы узнаете хорошие новости от старых друзей, и круг ваших новых друзей значительно расширится.

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