Билеты на Евровидение-2020: вторая волна продажи
Организаторы Евровидения-2020 сообщили дату второй волны продажи билетов. Поклонники международного конкурса смогут приобрести заветный билет на Евровидение. Подробнее – в материале.
Фото – eurovision.tv
Вторая волна продажи билетов на Евровидение-2020 стартует 30 января. Билеты можно приобрести на официальном сайте www.tickets.songfestival.nl в четверг, 30 января, в 12:00 по центральноевропейскому времени.
«После официальной жеребьевки во вторник, 28 января, станет ясно, в каком полуфинале примут участие страны. 30 января мы снова дадим возможность людям приобрести билеты на первый и второй полуфиналы, а также на финал», — сказала Сиэтс Баккер, исполнительный продюсер конкурса Евровидение-2020.
Напомним, что Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.
А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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