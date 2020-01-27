Билеты на Евровидение-2020: вторая волна продажи

Организаторы Евровидения-2020 сообщили дату второй волны продажи билетов. Поклонники международного конкурса смогут приобрести заветный билет на Евровидение. Подробнее – в материале.

Фото – eurovision.tv

Вторая волна продажи билетов на Евровидение-2020 стартует 30 января. Билеты можно приобрести на официальном сайте www.tickets.songfestival.nl в четверг, 30 января, в 12:00 по центральноевропейскому времени.

«После официальной жеребьевки во вторник, 28 января, станет ясно, в каком полуфинале примут участие страны. 30 января мы снова дадим возможность людям приобрести билеты на первый и второй полуфиналы, а также на финал», — сказала Сиэтс Баккер, исполнительный продюсер конкурса Евровидение-2020.

Напомним, что Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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