Убила и забыла: неужели эксперты «Следствие ведут экстрасенсы» разоблачили жестокую мать-убийцу?

Алена Курилова и Жанна Шулакова были шокированы жутким финалом нового выпуска проекта «Следствие ведут экстрасенсы». Громкое дело, долговременное расследование и ужасные трагедии, которые открыли глаза на гадкую правду!

Два года назад в украинском городе Кропивницкий загадочно исчезла 12-летняя школьница Катя Добродий. Утром она пошла в школу и после занятий домой так и не вернулась. Телефон девочки выключен, у друзей и родственников ее нет, а учителя сообщили родителям, что Кати вообще в школе не было. Полиция, волонтеры и родственники искали ее, но это не дало никаких результатов.

В отчаянии родители обратились к известным украинским экстрасенсам. Ясновидящии работали с картой города и указали примерное место, где находится школьница. Правоохранители и родные сразу же отправились туда, однако нашли Катю уже мертвой. На ее теле было около 70 колото-резаных ран.

Однако кто этот монстр, который унес жизнь Кати? Расследование приведет их к дому, где жила девочка. Но почему встреча с убийцей заставит экстрасенсов заплакать? Неужели девочку действительно убила родная мать?

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