«Следствие ведут экстрасенсы»: кто поплатится за жестокие убийства школьниц в Кропивницком?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Алена Курилова были поражены историей, с которой в редакцию программы обратились жители Кропивницкого. Не пропустите! Загадочные исчезновения школьниц в маленьком городе! Но найдут ли эксперты жалкого убийцу?

В украинском городе Кропивницкий загадочно исчезла 12-летняя школьница Катя Добродий. Утром она пошла в школу и после занятий домой так и не вернулась. Телефон девочки выключен, у друзей и родственников ее нет, а учителя сообщают родителям, что Кати вообще в школе не было. Полиция, волонтеры и родственники ищут ее в течение трех суток. Но это не дает никаких результатов.

В отчаянии родители обратились к известным украинским экстрасенсам. Однако это расследование завело ясновидящих к жестокому убийце! Почему встреча с убийцей заставит экстрасенсов заплакать? И какая горькая правда о маме девочки всплывет в конце расследования? Вы будете шокированы!

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