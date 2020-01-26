Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и неожиданности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года от экспертов СТБ.

Гороскоп на неделю – Овны

На этой неделе вам стоит более тщательно относиться к выбору друзей, у вас очень много завистников. И это не удивительно, ведь тот успех, которого вы достигли тяжелым трудом, многим не дает покоя. Оглянитесь по сторонам и подумайте, а нужно ли всем рассказывать о своих планах. Ближе к пятнице возникнет дикое желание убивать всех, кто безбожно тупит и задает глупые вопросы. Держите себя в руках.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Всю неделю стоит посвятить работе. Подгоните все хвосты, которые собрались на работе. Займитесь планированием на весну и обязательно запишитесь к врачу. К четвергу у вас ухудшится самочувствие, так что выходные лучше проведите дома, в кругу семьи. Почитайте книгу. И никаких домашних дел, делегируйте все своим домочадцам.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Эта неделя будет одной из самых сложных в этом году. Вероятно, вы потеряете близкого человека. Есть риск предательства со стороны близких. Много кто желает оказаться на вашем месте. Так что наберитесь терпения и сил. Они вам понадобятся. Выходные проведите в тишине и спокойствие.

Гороскоп на неделю – Раки

Эта неделя – прекрасное время для планирования отпуска. Есть вероятность командировок и очень удачных сделок. Ближе к среде захочется убежать от всех, но этого категорически делать нельзя.

Гороскоп на неделю – Львы

Львам на этой неделе предстоит проявить все свое великодушие. В начале недели возникнет очень много вопросов на работе. Никто, кроме вас, их решить не сможет. Так что у вас даже не будет свободной минуты на то, чтобы просто передохнуть. В пятницу захочется веселья, однако вас остановят нежданные гости, которые могут принести печальные известия.

Гороскоп на неделю – Девы

Неделя будет удачной. Вы сможете заключить парочку умопомрачительных контрактов. Начальство будет в восторге. Однако не расслабляйтесь. Вам есть куда расти. Поэтому, если появится возможность, проявите инициативу. И пусть это заметят все. Ближе к субботе есть шанс познакомиться с интересным человеком. Не упустите его.

Гороскоп на неделю – Весы

Вы прячетесь в своей комфортной раковине, и мало что сможет заставить вас выйти наружу. Бывают дни, когда тянет немного пошалить, однако сейчас явно не они. Вы делаете все возможное, чтобы сохранить спокойствие, однако когда люди говорят вещи, которые будто специально придуманы для того, чтобы вас расстроить, трудно оставаться хладнокровным. Постарайтесь не реагировать на колкие замечания в ваш адрес. Все равно люди будут говорить за вашей спиной. Так или иначе. Просто наслаждайтесь жизнью.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

В вашей жизни могут наступить резкие перемены. Если вдруг вам покажется, что вы к ним не готовы, гоните от себя такие мысли. В середине недели проблемы посыпятся на вас, как из мешка изобилия, однако вы с честью выйдете из любой, даже самой сложной ситуации.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Неделя благодарности. Вам стоит вспомнить всех, кто приложил усилия, чтобы вы оказались на вершине. Не отворачивайтесь от родных и близких. Выходные стоит провести в кругу семьи. Побалуйте своих любимых небольшими сюрпризами. Будет чудесно, если вы все вместе пойдете в театр или боулинг. Помните, семья – самое важное, что у вас есть.

Гороскоп на неделю – Козероги

Эта неделя может показаться вам слишком долгой. Однако это потому, что вы ничем не заняты. Подумайте хорошенько, чем бы вам хотелось заниматься. И, возможно, пришло время перемен. Это касается любой сферы вашей жизни. Ближе к выходным захочется убежать от всех далеко-далеко. Но не стоит этого делать. Потерпите. С воскресенья появится свет в конце тоннеля.

Гороскоп на неделю – Водолеи

В начале недели вас может накрыть лень. Нежелание ходить на работу отразится на вашей продуктивности. Однако к четвергу у вас появятся силы. Вы даже начнете проявлять инициативу в сложных делах. Правда хватит, вас ненадолго. В любовных делах все еще есть нерешенные вопросы. Однако не нужно пытаться выяснить отношения. Это может привести к разрыву. А вы потом будете жалеть.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Вы можете сколько угодно рассказывать окружающим о грандиозных планах, однако стоит признаться хотя бы себе, что вы пока не готовы делать большой шаг. Пока что. Обсудите возможные варианты, пока не найдете тот, который сработает лучше всего, и затем действуйте с осторожностью. Если вам будет сложно сконцентрироваться на выполнении каких-то задач, обратитесь за помощью к человеку, у которого больше опыта. Он подскажет.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ