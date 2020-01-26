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Гороскоп на 27 января 2020 года от экстрасенсов СТБ

26.01.2020

Гороскоп на 27 января 2020 года принесет вам много полезной информации. Кого ждут прекрасные знакомства, а кто должен присмотреться к своему окружению? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоп 2020

Овен

Да вы просто гений! На работе вам удастся решить самые сложные задачи. Правда, во второй половине дня может возникнуть очень серьезный конфликт, но вы справитесь и с этим. 

Телец

В первой половине дня на вас навалиться очень много работы. Однако к обеду вы уже со всем справитесь. Главное, не рассказывайте об этом начальству, иначе загрузит вас по полной. 

Близнецы

Сегодня у вас очень сложный день. Вам предстоит решать вопросы, которые очень неприятны. Однако это нужно сделать. Соберитесь. Найдите утешение в семье. 

Рак

Вы с головой ушли в работу. Оно и правильно. Это ваше утешение и укрытие от всех бед и несчастий. Хотя дома у вас все отлично!

Лев

Вам предстоит пережить очень сложный день. И хотя вы полностью справитесь со всеми трудностями, это несколько подорвет вашу веру в себя.  

Дева

Сегодня не все складывается так, как бы вам хотелось. Однако не стоит впадать в отчаяние. Вполне может оказаться, что так даже и лучше. 

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Весы

Накопленный опыт и интуиция подскажут вам, как себя вести в сложных ситуациях. А их сегодня будет немало. 

Скорпион

Сегодня вас ждет день откровений. Вы узнаете очень много о тех людях, которые вас окружают. В такой момент главное – не показать свою слабость и не сболтнуть лишнего. 

Стрелец

Абсолютно спокойный день, который не предвещает никаких событий. И хотя он может показаться немного скучным, но и такие дни должны быть в вашей жизни. 

Козерог

Сегодня вам стоит проявить бдительность и рассудительность. Не стоит принимать поспешных решений. Особенно, если дело касается финансов и наследства. 

Водолей

День налаживания контактов и знакомств с новыми людьми. Главное, не сидите дома. Вперед к новым свершениям. Не бойтесь рисковать. 

Рыбы

Вам нужно проявить осторожность. Те, кого вы считаете своими друзьями, могут подсунуть вам огромную свинью. Найдите утешение в любимом человеке. Только не грузите его своими проблемами. 

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