Тина Кароль празднует 35-летие!

Настоящая дива украинского шоу-бизнеса и судья Национального отбора на Евровидение-2020 Тина Кароль сегодня празднует свой день рождения. Топ-артистке сегодня исполняется 35 лет! Подробнее – далее в материале.

Украинская певица и актриса, народная артистка Украины, солистка Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Тина Кароль отмечает свой юбилей!

Известно, что Тина Кароль имеет в своем списке огромное количество наград! Еще в 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, и заняла там 7 место. Более 15 лет Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица является тренером вокального шоу «Голос країни», выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма, на ее счету 11 концертных сольных туров.

Тина Кароль многократно отмечена государственными и церковными наградами (за весомый вклад в развитие культуры и искусства Украины и за свою благотворительную деятельность), а также получила около 20 музыкальных и телевизионных премий, среди которых M1 MUSIC AWARDS, YUNA, «Телетриумф». А сейчас топ-артистка заняла почетное место судьи на Национальном отборе на Евровидение-2020.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Тину Кароль с днем рождения и желает артистке вдохновения и творческих успехов!

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