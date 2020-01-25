Гороскоп на 26 января 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому сегодня нужно проявить фантазию и настойчивость, а кто должен обратить внимание на свое здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня вам предстоит настоящая борьба с конкурентами. Будет сложно, однако вы сможете преодолеть все препятствия.

Телец

Посвятите день планированию своего будущего. Только не спрашивайте совета у окружающих. Они вам не помогут, а лишь высмеют.

Близнецы

В вопросах любви будьте осторожны. Не стоит раскрывать все карты сразу и давать предмету обожания все, что он захочет. Держите себя в руках и будьте благоразумны.

Рак

Главное ‒ понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сядьте и хорошенько об этом поразмыслите, а уж потом ‒ в бой.

Лев

Сегодня вам предстоит очень хлопотный день. Нужно будет решить миллион вопросов. И не забудьте поддержать свою вторую половинку. Это очень важно.

Дева

Прекрасный день для новых знакомств. Вы с легкостью станете звездой вечера. Только не переусердствуйте. Иначе окружающие начнут вас избегать.

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Весы

Пришло время заглянуть в долгий ящик и возобновить работу над теми делами, которые вы давно забросили. Подгоните хвосты.

Скорпион

Опасный день. Вас могут подстерегать неудачи на каждом шагу. Проявите бдительность. Особенно на дороге и в людных местах. Есть вероятность ограбления.

Стрелец

У вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Все отлично! Так проведите этот день ярко!

Козерог

Сегодня вам предстоит принять важное решение. Только не советуйтесь с посторонними людьми. Если вам сложно, обратитесь к близкому человеку.

Водолей

Стучитесь ‒ и вам откроют. Отличный день для того, чтобы попытаться воплотить в реальность все свои мечты. Дерзайте! Звезды благосклонны.

Рыбы

Напряженный день, который потребует от вас очень много моральных сил. В погоне за успехом не забудьте позаботиться о своем здоровье. Оно у вас немного шалит. Особенно сердце и желудок.

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