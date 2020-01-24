«С любовью возможно все»: фотопроект телеканала СТБ и фотографа Романа Пашковского

Телеканал СТБ совместно с известным фотографом Романом Пашковским создали фотопроект «С любовью возможно все». Вы найдете 7 вдохновляющих историй о том, как любовь к своему делу, к жизни, к людям становится не только смыслом, но и помогает достигнуть невозможного. Подробнее читайте в материале.

Роман Пашковский – профессиональный фотограф и художник, влюбленный в свое дело. Занимается фотографией более 10 лет. Роман убежден в красоте каждого человека. Его миссия – не делать людей лучше, не придавать им красоты искусственно. Он помогает своим героям вспомнить или открыть в себе что-то новое, интересное, неожиданное. Его фото – не просто игра света и тени, а настоящий отпечаток души. Ведь в каждом его портрете -– особая энергия и вибрации, присущие только одному человеку.

Эктор Хименес-Браво – судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2

С любовью к своему делу.

Вырастая в бедной Колумбии времен Пабло Эскобара, Эктор увлекся кулинарией – искусством, которое обожала его мать. Сегодня его рестораны получают высокие глобальные награды и возглавляют рейтинги лучших заведений.

Эктор хочет, чтобы влюбленные в кулинарию люди, которые, возможно, тоже сейчас моют посуду, знали, что они не одни, и верили в себя. Главное – упрямо идти к цели, иногда слушать маму и всегда – собственное сердце.

Ирина Заславец – корреспондент «Вікна-новини»

С любовью к жизни.

Своими острыми сюжетами, своей откровенностью и собственным примером Ирина Заславец привлекает внимание всего общества и каждого отдельного зрителя к проблемам украинцев, страдающих раком или нуждающихся в трансплантации. Она говорит о людях, которым нужна помощь: денежная, медицинская, организационная, юридическая.

Чтобы украинцы имели шанс на спасение в Украине, Ирина лоббировала принятие изменений в закон о трансплантации – донорстве органов и клеток. Она вместе с единомышленниками учредила общественную организацию «Всеукраинская платформа донорства «iDonor», чтобы объединить тех, кто нуждается в пересадке, с теми, кто готов помочь. Теперь – это выбор каждого.

Павел Назаренко и Наталья Кириленко – победители проекта «Зважені та щасливі»-9

С любовью к себе.

На протяжении всего пути на проекте Наталья и Павел поддерживали друг друга. Общая забота о теле заставила их раскрыть и души. Чувство зарождались в экстремальных условиях, а продолжались и закреплялись в повседневной жизни, когда стало понятно: друг без друга герои уже не могут жить. Так двое одиноких людей с лишним весом превратились в стройных, подтянутых, привлекательных и здоровых!

Говорят, лучшие пары – не те, которые смотрят друг другу в глаза. Это те, кто направляется в одну сторону вместе. Даже с закрытыми глазами.

Татьяна Кулеша – председатель Совета общественного союза «Орфанные заболевания Украины»

С любовью к детям.

Татьяна создала общественный союз «Орфанные заболевания Украины». Ее цель – помогать людям с редкими болезнями. Она общается с больными из других стран, интересуется законами, работающими за рубежом и которые необходимы для Украины.

Наконец, в 2014 году благодаря, в частности, Татьяне принимают закон, согласно которому орфанные больные пожизненно обеспечиваются лекарствами от государства. Она не вылечила болезнь сына, но добилась лекарств, которые сохраняют ему жизнь.

Тала Пристаецкая – шоураннер костюмированной драмы «Крепостная»

С любовью к зрителю.

Драматург по специальности, Тала много лет мечтала рассказать красивую и захватывающую историю, которую полюбит вся страна. Несколько лет вынашивала идею костюмированной драмы, переписывала сценарий и создавала отдельный мир XIX века. Так родился проект-шедевр «Крепостная».

Он покорил не только украинцев, но и поляков, побил рейтинги на родине и за ее пределами. Продажа 10 странам, показ на Amazon Prime для зрителей США и Канады, продолжение на третий сезон… И главное, чего не просчитаешь заранее, – невероятная любовь зрителей, миллионы отзывов и признаний в любви актерам, съемочной группе и лично Тале. Секрет ее успеха только один: возможно все, если любишь своего зрителя.

Надежда Матвеева – ведущая СТБ

С любовью к изменениям.

Надежда Матвеева – пример для многих украинок, ведь большинство из них сталкиваются с откровенным и скрытым эйджизмом и на работе, и в повседневной жизни. Поэтому женщины часто опасаются делать «лишние движения» – опыт не позволяет поставить на одну карту десятилетия своей жизни.

Надежда Матвеева доказывает, что опыт – это не ограничение. Это осознание собственной силы. Глубокая жизненная мудрость. Ирония в уголках губ. Неповторимый женский шарм. Она точно знает: каждой украинке, преодолевающей определенный возрастной рубеж, есть что сказать этому миру и чем поделиться с нами. Вопрос – готовы ли мы слушать.

Михаил Присяжнюк – ведущий остросоциального проекта «Один за всіх»

С любовью к справедливости.

На примерах тысяч историй Михаил Присяжнюк знает, что возможно все. И точно знает, как должно быть. Этим опытом он делится в студии остросоциального шоу «Один за всіх». Его работа выходит за рамки съемочного павильона. Это командировки в пять утра, тяжелые дороги, встречи с местными правоохранителями. Он проживает каждую историю, пропускает чужое горе через себя. И все для того, чтобы Украина менялась к лучшему.

Он уверен, что законы у нас хорошие – плохая практика их применения. Даже на отдыхе, сталкиваясь с несправедливостью и нарушением прав посторонних людей, он делает все, чтобы помочь: делает замечание, советует, вызывает полицию. Только так можно воплотить принцип «все начинается с тебя».

7 героев. 7 историй вдохновения.

О звездах и зрителях канала, чьи жизни – настоящие победы.

Эти истории – настоящее доказательство того, что с любовью возможно все!

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